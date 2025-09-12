Tiyatro sanatının sezonu yoktur

Düzgün KARABULUT

Karşı karşıya kalınan ekonomik ve toplumsal zorluklar karşısında sahne sanatlarının birleştirici, iyileştirici ve dayanışmacı gücünü hep birlikte büyütmek ve “Tiyatro sezonu Eylül’de başlar, Mayıs’ta biter” algısına karşı duruş sergilemek üzere Tiyatro Kooperatifi’nin başlattığı “Bu Yaz Sahnelerimizi Kapatmıyoruz” kampanyasının ilki tamamlandı.

Kooperatifin 2025 yaz sezonunda başlattığı ve haziran, temmuz ile ağustos aylarını kapsayan “Bu Yaz Sahnelerimizi Kapatmıyoruz” kampanyası tamamlandı. Türkiye’de ilk kez özel tiyatroların yaz aylarında da sahnelerini açık tutarak seyirciyle buluşmasını sağlayan dayanışma hareketi, yaz boyu tiyatro sahnelerini canlı tuttu.

Kampanya kapsamında Tiyatro Kooperatifi ortağı 18 tiyatro, 17 sahnede 28 farklı oyunla toplam 60 temsil verdi; yaklaşık 7.000 seyirciye ulaşıldı. Kooperatifin “1 bilet alana ikinci bilet yüzde 50 indirimli” uygulamasıyla, daha fazla seyircinin tiyatroya erişimini kolaylaştırmak hedeflenirken, kapsayıcılığı artırmak adına ‘Askıda Bilet’ uygulamasıyla da öğrenciler ücret ödemeden oyunları seyredebildiler.