Tiyatro sevdalıları Sardes’te buluştu

Kımız BOZKIR

Manisa, Salihli’deki Sardes Antik Kenti’nde 10’uncusu yapılan ‘Uluslararası Dionysos Tiyatro Şenlikleri ve Eğitim Kampı’ coşkuyla gerçekleşti.

10 yıldır şenlik için büyük emek veren Dr. Rasim Aşın, “Bugün bu kamplara katılan çocuklar 10 yıl sonra tiyatrocu ya da tiyatrosever olacak” demişti. İlk şenliğe katıldıklarında 6-7 yaşında olan çocuklar bugün üniversite çağına geldi.

Şenliklerin diğer önemli yanı ise, halkla iç içe yapılması. Köylerden ve Salihli'den gelenlerin katılımıyla şiirler, şarkılar, türküler, danslarla eğlenceye dönüşüyor. Şenlikler gönüllülük ve imece ile yapıldı bu yıl da. Şenlik Koordinatörü Rasim Aşın ve Salihli Gönüllülük Hareketi ile yapılan şenlikte tiyatrocular, tiyatro ekipleri, atölye yapan yönetmenler ve eğitmenler de gönüllüdür. Katılımcıdan giriş ücreti alınmaz, hiçbir kurum ve kuruluştan maddi destek talep edilmez, teklif gelirse de kabul edilmez. Kurumların yalnızca alana teknik desteği var. Kamp tamamen doğayla iç içe, ortak yaşam alanı paylaşımında kendiliğinden akar.

Oyunculuğun temel ögelerinden tiyatro tarihi, sahneleme biçimleri, dans-performans doğaçlama teknikleri, anlatı-masal tiyatroları, oyun yazma, ışık, sahne teknikleri ve daha da bir dolu çalışma.