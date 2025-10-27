Tiyatroda feminist isyan

Datça Feminist Tiyatro Kolektifi'nin yeni oyunu 'Aynayı Kırdık' 24 Ekim'de Datça Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde prömiyer yaptı. Datçalı tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, uzun süre ayakta alkışlandı. Oyunu, Sevilay Saral’ın “Kadın Oyunları” kitabından Kadriye Bakşi uyarladı ve yönetti. Tek perde olarak sahnelenen "Aynayı Kırdık" oyunu, toplumdaki kadın rollerini hiciv diliyle eleştiriyor.

Oyunda, Emel Karaman, Ferda Karayel, Hâle Karlıtepe, Nalan Uysal, Nurşen Sönmez, Semra Subaşı ve Serap Yaman rol aldı. Oyunun, ikinci gösterimi 31 Ekim 2025'te yine Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde saat 20.00 de gerçekleşecek. İzleyiciler yer numaralı davetiyelerini oyun günü saat 18.30’da Kültür Merkezi giriş katında açılacak masadan ücretsiz olarak alabilirler.