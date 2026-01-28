Tiyatrokare'nin merakla beklenen oyunu seyirciyle buluştu

Tiyatrokare’nin merakla beklenilen yeni oyunu Konken Partisi, 27 Ocak Salı günü Kadıköy Baba Sahne'de seyirciyle aylar süren yoğun çalışmanın ardından ilk defa buluştu.

1978 Pulitzer Ödüllü oyunu, Nedim Saban farklı bir bakış açısıyla sahneye taşıdı. D.L.Coburn'den Seçkin Selvi'nin Türkçeleştirdiği duygusal komedide; on yıldır kapalı gişe oynanan Ahududu oyunuyla tiyatroya dönen Melek Baykal ile Ankara sahnelerinin usta ismi Mehmet Atay rol alıyor. Ankara sahnelerinin usta oyuncusu Mehmet Atay, bu oyunla ilk kez İstanbul seyircisiyle buluştu.

Oyunun galası Şubat ayında ayrıca yapılacak.

Tiyatrokare'nin kurucusu Nedim Saban, başta Melek Baykal ve Mehte Atay olmak üzere herkese teşekkür ettiği kısa bir konuşma sonrasında, tüm ekibi sahneye davet ederek bir kez daha topluca gelen seyirciyi selamladı.

ŞUBAT AYI OYUN TARİHLERİ

>> 2 Şubat 20.30 Kadıköy Eğitim Sahnesi (İstanbul)

>> 3 Şubat 20.30 Caddebostan Kültür Merkezi (İstanbul)

>> 5 Şubat Avlu Sanat Merkezi Fatih Salonu (Balıkesir)

>> 6 Şubat Şükran Güngör Sahnesi (Aydın)

>> 7 Şubat Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu (İzmir)

>> 8 Şubat İstinye Art (İzmir)

>> 13 Şubat Trump Sahne (İstanbul)

>> 14 Şubat Ted Koleji (Sakarya)

>> 15 Şubat Bakırköy Leyla Gencer Sahnesi (İstanbul)

>> 23 Şubat Çankaya Sahne (Ankara)

>> 24 Şubat Meb Şura Salonu (Ankara)

MART AYI OYUN TARİHLERİ

>> 1 Mart Belediye kültür merkezi ( Alanya )

>> 2 Mart Türkan Şoray Km ( Antalya )

>> 3 Mart KonyaaltıNazım Hikmet Km ( Antalya )

>> 4 Mart Süleyman Demirel KM (Isparta)

>> 5 Mart Gazi Mustafa Kemal Atatürk Km (Muğla)

>> 6 Mart Fethiye Belediyesi KM (Muğla )

>> 7 Mart Merkez Efendi KM ( Denizli )

>> 8 Mart Bodrum Heredot KM (Muğla)

>> 10 Mart Mecidiyeköy Trump sahne ( İstanbul )

>> 31 Mart Kadıköy Eğitim sahnesi ( İstanbul )