Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nden, İbrahim Reisi için milli yas kararına tepki

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için milli yas ilan edilmesine tepki göstererek, "Milli yas bahanesiyle ülke genelinde birçok sanat ve eğlence etkinliğinin iptal edilmesidir. Sanatın bu tür yasaklamalarla susturulması kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edilmesine tepki gösterdi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi olarak, İran Cumhurbaşkanı’nın ölümünün ardından Türkiye’de ilan edilen milli yas kararına karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu karar, birçok kişinin ölümüne neden olmuş bir lider için alınmış olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin bilime ve akla dayalı modern değerleriyle çelişmektedir" denildi.

"POLİTİK BİR KARAR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak en büyük endişemiz, milli yas bahanesiyle ülke genelinde birçok sanat ve eğlence etkinliğinin iptal edilmesidir. Sanatın bu tür yasaklamalarla susturulması kabul edilemez. Sanat toplumsal bir ihtiyaçtır ve her koşulda var olmalıdır.

Sanat ve eğlence etkinliklerinin iptali, sanatçılar ve sektör çalışanları için maddi kayıplara neden olduğu gibi, toplumun kültürel zenginliğine de zarar vermektedir. Toplumumuzun asıl gerçekliği içinde ekonomi yer alırken, böylesine kötü bir üne sahip bir liderin ölümü için yas tutmak, ancak ve ancak 'politik' bir karardır."

"SANAT, TOPLUMSAL BİR İHTİYAÇTIR"

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi'nin açıklaması şöyle devam etti:

"Hiçbir insanın ölümü üzerinden siyaset yapmayı doğru bulmuyoruz. Kadın düşmanı ve eli kanlı bir lider için milli yas ilan edilmesini kabul etmiyoruz. Sanat ve eğlence etkinliklerinin iptal edilmesi, toplumun kültürel değerlerine ve alışageldiği toplum hayatına zarar vermektedir. Sanat, toplumsal bir ihtiyaçtır ve etkinlik değil, vazgeçilmez bir unsurdur."

"YETER ARTIK"

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi'nin açıklaması şu ifadelerle son buldu:

"Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi olarak, sanatın ve özgürlüğün savunucusu olmayı sürdüreceğiz. Sanatın susturulmasına ve toplumun moral değerlerinin zarar görmesine izin vermeyeceğiz. Yeter artık! Sanatçılar ve tiyatrolar yaşam mücadelesi verirken, böylesi anlamsız yasaklar sektöre ve toplumumuza büyük zarar vermektedir."