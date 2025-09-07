Tiyatromuzun özgün sesine saygı duruşu

Emrah KOLUKISA

Ferhan Şensoy’un hayatına ve sanatına odaklanan “Ferhangi Bir Yaşam” belgeselini izlerken aklıma sık sık “Acaba biz onun kıymetini yeterince anladık mı?” sorusu geldi. Acaba herhangi biri onu tam anlamıyla, yarattıklarını, ürettiklerini tam anlamıyla kavrayıp, ne yapmak istediğini şavullayabilmiş miydi sahiden? İlk ustası Haldun Taner ondaki cevheri ilk fark edenlerden biriydi muhakkak ve “Ferhan Şensoy’un taze, sıcak, halkçı bir mizahı var” diyecekti “Kazancı Yokuşu”nun arka kapağında yer alan kısa yazısında. Şensoy ilk karşılaşmalarından birinde kendisine “Sen kabarecisin” dediğini hatırlıyor Taner’in; şüphesiz ki doğru ama bir yanıyla eksik bir kavrayış, en azından sonraki yıllarda ortaya koyduğu üretimlerini düşünürsek.

Selçuk Metin’in yönettiği, Zeynep Miraç’ın yazdığı “Ferhangi Bir Yaşam” onu anlamaya yönelik kıymetli bir çaba, öncelikle bunu teslim etmek lazım. Çok samimi, içeriden tanıklıkların yanı sıra (Zeliha Berksoy başta olmak üzere, Derya Baykal ve ailesinin diğer fertlerinin aktardıkları arasında Şensoy’un az bilinen yanlarını görmek mümkün), Ferhan Şensoy’un sanatına dair onunla sahneyi ve hayatı paylaşmış dostlarının ve Galatasaray’dan sınıf arkadaşlarının anlattıklarıyla farklı boyutlarını da önümüze getiren ve ciddi bir araştırmanın ardından, çekimleri tarihi Ses Tiyatrosu’nda yapılmış ve zekice numaralarla kurgulanmış bir belgesel “Ferhangi Bir Yaşam”. Yine de bu belgeselin neredeyse tam da onun vefatından 4 yıl sonra izleyiciyle buluştuğunu düşünce hayıflanmamak da elde değil maalesef, zira şimdiye kadar onunla ilgili nice belgeseller yapılmış, nice kitaplar, tezler yazılmış olmalıydı. Türk tiyatrosuna onun kadar önemli katkılarda bulunan, onun kadar büyük yenilikler getiren kaç kişi geliyor aklınıza, Dionisos aşkına!

70’li yıllardan bu yana, yaklaşık 50 yıllık zaman dilimi boyunca Türk tiyatrosunun en kayda değer yaratılarının birçoğunda imzası bulunan Ferhan Şensoy hem yazar/oyun yazarı olarak özgün bir dil geliştirmiş hem de oyunculuğunda bu dilin bir uzantısı gibi kabul edebileceğimiz kendine has tarzını yaratmış biri. Doğrudur, bir yanıyla meddahlık geleneğinin günümüze farklı ve çağdaş bir uyarlamasını taşımış (belki bunu hedeflememiş olsa bile), bir yanıyla da Bertolt Brecht gibi sosyalist dünya görüşüne sahip büyük bir tiyatro teorisyeninin öğretisini de memleketimize muhtemelen en doğru biçimde uyarlamayı bilmiştir (bkz “Şahları da Vururlar” ve ardından gelen nice oyun). Tabii tüm bunlar akademik bir donanımdan ziyade, az çok aşina olduğum tiyatro tarihinden damıtılmış fikirler; işin erbabı daha iyi tarif edecektir, etmelidir de.

“Ferhangi Bir Yaşam” belgeselinin ilk gösterimi ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda, belgeselin yaratıcı ekibi ve filme görüşleri, anıları ve tanıklıklarıyla katkı sunanların büyük bir bölümünün katılımıyla yapıldı. Gösterim öncesi söz alan ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu Ferhan Şensoy’u “eşi benzeri olmayan bir sanatçı, usta bir anlatıcı, keskin kalemi ile bir direnişin sesi” olarak tanımlarken, gösterim sonrası konuşan yönetmen Selçuk Metin “Ferhan Şensoy’la pandemi öncesinde konuşmuş, belgesel yapma niyetimizi iletmiştim. O da çok sevinmişti. Keşke hayattayken yapabilseydik ama bugüne kısmet oldu.” dedi. Belgesel muhtemelen yakın bir tarihte dijital bir platformda izleyiciyle buluşacak, ama eğer büyük perdede izlemek gibi bir takıntınız varsa (güzel bir takıntıdır elbette) 8 Eylül akşamı ENKA Sanat’ta izleyebilirsiniz; biletler Biletix’ten edinilebilir.

“ALİ POYRAZOĞLU BENİ ÖLDÜRECEK”

Belgeselde Zeliha Berksoy’un son derece samimi bir şekilde anılarını anlattığı bölümler bir hayli reaksiyon aldı. Özellikle Küçük Sahne’de oynamak istedikleri için aslında Ali Poyrazoğlu’na kiralanan salonu nasıl bir oyun çevirerek ele geçirdiklerini anlattığı kısım çok kahkaha aldı, zira Poyrazoğlu’nun bu ‘katakulli’den haberi yoktu. “Bunu izleyince Ali beni öldürecek, bilmiyordu çünkü bugüne kadar” diyen Berksoy’a Poyrazoğlu ne yanıt verecek, merakla bekliyoruz doğrusu.