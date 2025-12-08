Tiyatroyla kavga eden oyun 15 Aralık’ta sahnede

Kültür Sanat Servisi

Oyuncular Melis Babadağ ve Fatih Al’ın rol aldığı, Fatih Al’ın yazıp yönettiği 'Çok Önemli Bir Haber' 15 Aralık’ta İstanbul'daki Baba Sahne’de prömiyerini yapacak. Varoluş, görünür olma arzusu ve hayatla hesaplaşma temalarını işleyen oyun, 25-26 Aralık tarihlerinde de Ankara Tatbikat Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Al, sahnede oyunculuğuyla anlatının merkezini oluşturan çok katmanlı bir performans sunarken oyunun dramaturjisini üstlenen Elif Çongur eseri, “görünme telaşı, görünür olma çabası ve dolayısıyla bir varoluş tartışması” olarak tanımlıyor.

Çongur eseri şöyle tarif ediyor: “Çok Önemli Bir Haber, Adam ve Kadın’ın kendileriyle, birbirleriyle ve giderek hayatla oynadıkları bir ‘Ben buradayım’ oyunu. Adını asla bilmediğimiz bir Adam’ın; önce adını asla bilmediğimiz bir Kadın’a, sonra dünyanın geri kalanına adını duyurma sancısının oyunu. Yüzeyde görünen bu izleğin altında; zaman zaman teatrallik fikriyle, zaman zaman dramatik evreninin kurallarıyla, zaman zaman tiyatronun kendisiyle kavga eden bir oyun.”