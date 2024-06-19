Tiziano Vecellio’nun tablosu 145 yıl sonra poşetten çıktı!

Kültür Sanat Servisi

Kayboluşunun üzerinden 145 yıl geçen 16. yüzyılın en önemli ressamlarından biri olan Tiziano Vecellio'nun "Mısır'a Uçuş Sırasında Dinlenme" adlı eseri İngiltere'nin başkenti Londra'da, Christie's Müzayede Evi'nde 2 Temmuz'da müzayedeye çıkıyor. Tablo, yüzyıllar boyunca Avrupa'nın soylu aileleri tarafından elden ele dolaştı. Dukalar, Arşidükler ve Kutsal Roma İmparatorları'nın koleksiyonlarında yer alan eser, Napolyon tarafından ele geçirilmiş ve 20. yüzyılın sonlarında çalınmıştı. 2002'de ise Londra'da bir otobüs durağında poşet içinde bulundu. "Mısır'a Uçuş Sırasında Dinlenme", Tiziano'nun 16. yüzyılın başlarında yaptığı en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir.

Tablo, Meryem Ana, Hz. İsa ve Aziz Yusuf'un Mısır'a kaçışları sırasında dinlendikleri anı tasvir ediyor. Eser, Titian'ın ustalıklı ışık ve gölge kullanımı, canlı renkleri ve duygusal derinliğiyle öne çıkıyor.

Uzmanlar, tablonun 15 ila 20 milyon sterlin arasında bir fiyata satılacağını tahmin ediyor.