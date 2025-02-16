TKH'den 'Filistin' eylemi: "Trump ismini de emperyalizmi de ülkemizden sileceğiz"

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi işgal planına tepki göstermek için eylem düzenledi.

İstanbul Mecidiyeköy’deki Trump Tower önünde gerçekleşen eylemde “Trump adını da emperyalizmi de ülkemizden sileceğiz” pankartı ve Filistin bayrağı taşındı.

Eylemde yapılan basın açıklamasında, "Dünyayı istediği gibi dizayn edeceğini zanneden, yerlerin isimlerini değiştireceğini söyleyen Trump’a buradan sesleniyoruz. Dünya halkları emperyalist saldırganlığınıza boyun eğmeyecek" denildi.

"ABD KATLİAMDAN SIYRILMAYA ÇALIŞIYOR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Trump’ın ‘Yıllar boyunca baktığınızda Gazze’de hep ölüm olduğunu görürsünüz’ söylemi büyük bir iki yüzlülüktür. ABD sanki İsrail işgali ve katliamına yıllardır destek vermemiş, Siyonist İsrail devletinin yanında durmamış gibi soykırıma varan katliamdan sıyrılmaya çalışmaktadır."

"Bölgedeki iktidarların hiçbiri İsrail karşısında direnecek siyasi ve askeri irade göstermemektedir" vurgusu yapılan açıklamada, "Yıllardır süregelen emperyalist müdahaleler, işbirlikçi iktidarlar, bağımsızlık talebinin geri düşmesi gibi nedenler, Orta Doğu’da emperyalizmin elini güçlendirmiş ve onu “Gazze’ye resort yapacağım” diyebilecek küstahlığı rahatlıkla gösterebilmesine zemin hazırlamıştır."

"YAŞASIN ÖZGÜR FİLİSTİN"

"Trump Towers isminin ülkemize yakışmadığını söylemek için buradayız" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trump Towers isminin emekçilerin kenti İstanbul’a yakışmadığını söylemek için buradayız. İşgal, sürgün, otel ve rezidans bağımlısı bir ismi topraklarımıza yakışmamaktadır. Dünyayı istediği gibi dizayn edeceğini zanneden, yerlerin isimlerini değiştireceğini söyleyen Trump’a buradan sesleniyoruz. Dünya halkları emperyalist saldırganlığınıza boyun eğmeyecek. Trump ismini de emperyalizmi de ülkemizden sileceğiz. Bağımsız, aydınlık ve emeğin ülkesini kurma mücadelemizi büyüteceğimizi bir kez daha ilan ederiz. Yaşasın özgür Filistin, kahrolsun Siyonizm ve emperyalizm."