TKİ’deki zararda Torku izi

TKİ 1957 yılında, “Linyit kaynaklarını işletmek, ülkenin enerji ihtiyacına katkı sağlamak ve yerli kömür üretimini artırmak” amacıyla kuruldu.

Enerji arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip kurum, yıllar boyunca termik santrallere yakıt temini ve istihdam yaratma görevini üstlendi. Ancak TKİ, AKP hükümetleri döneminde üretimden çok ölümlü maden kazaları, yanlış harcama ve yönetim tercihleri ile kamuoyunun gündemine geldi.

BirGün, Türkiye için stratejik önemi bulunan kurumun içinde bulunduğu mali batağı kamuoyunun gündemine taşıdı. İşçiler için “Ölüm üssü” haline gelen kömür madenleri nedeniyle tartışılan Türkiye Kömür İşletmeleri’nin 2024 yılını, 6,4 milyar TL’lik zarar ile tarihinin en büyük zararı ile kapattığı öğrenildi.

FAHİŞ FAİZ ÖDEMESİ

TKİ’yi mali krize sürükleyen fahiş zararın nedeni de gözler önüne serildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TKİ’deki rekor zararın nedeninin, “Torku’dan tahsil edilemeyen alacaklar” olduğunu açıkladı.

Torku’nun TKİ’ye 3 milyar TL olan borcunun, yıllar içinde 18 milyar TL’ye yükseldiğini kaydeden Bakırlıoğlu, “TKİ, alacağını tahsil edemediği için bu parayı finansman kuruluşlarından temin etmiş ve yalnızca 2024 yılında yaklaşık 5 milyar lira TL faiz ödemiş durumda” dedi.

YÖNETİM SKANDALI

TKİ’nin alacağını tahsil edemediği için faiz sarmalına düştüğünü belirten Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Torku'nun, 2022’de TKİ’ye 3 milyar TL borcu vardı. ‘Eğer önlem alınmazsa bu borç katlanarak büyür ve termik santral içinden çıkılmaz bir hale gelir’ dedik. Kimse bizi dinlemedi. Yıllardan beri haykırıyoruz. Kurum kulağının üstüne yattı, borca rağmen santrale kömür vermeye devam etti. Günün sonunda da kurum en sonunda faiz sarmalına düştü ve zarar etti. 21 Aralık’ta kamuoyuna Konya Şeker ile TKİ’nin yaklaşık 20 milyar TL değerindeki borçların yapılandırılması üzerine bir anlaşma imzaladığı haberleri yansıdı. Madem bu anlaşma yapılacaktı neden borç 3 milyar TL iken yapılmadı? Oluşan kamu zararının hesabını kim verecek? Bu zarar bir muhasebe hatası değil, yönetim skandalıdır.”