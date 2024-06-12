TKP'den AKP'ye yanıt: "Metin'in Çizgisi Sizi Aşar"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde TKP üyesi milli futbolcu Metin Kurt'un adının Yedikule'deki spor tesisine verilmesiyle ilgili tartışmaya dair açıklama yapan TKP, AKP'li üyelerin "Metin Kurt ideolojik bir isim" söylemine yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde TKP üyesi milli futbolcu Metin Kurt'un adının Yedikule'deki spor tesisine verilmesiyle ilgili tartışmaya dair açıklama yapan TKP, AKP'li üyelerin "Metin Kurt ideolojik bir isim" söylemine yanıt verdi. TKP açıklamasında "Metin Kurt elbette sonuna kadar ideolojiktir, sonuna kadar sosyalizmle özdeştir. Metin yoldaşımızı, bu değerleri hem bu kadar iddialı hem bu kadar sarih biçimde savunduğu, AKP’li siyasetçilerin dahi anlamasını sağladığı için bir kez daha özlemle anıyoruz" dedi.

TKP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AKP'li İl Meclis Üyelerine Sesleniyoruz: Metin'in Çizgisi Sizi Aşar

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Yedikule'deki spor tesisine yoldaşımız Metin Kurt'un ismini verme teklifine AKP'li meclis üyeleri "ideolojik duruşu" sebebiyle itiraz etmiş.

Metin Kurt'u tüm sporseverler "çizgisiyle" tanıyor. Sporun değerlerinin stadyumların, salonların dışına uzandığını bilen, emekten, adil rekabetten yana olan çizgisiyle.

Metin Kurt elbette sonuna kadar ideolojiktir, sonuna kadar sosyalizmle özdeştir. Metin yoldaşımızı, bu değerleri hem bu kadar iddialı hem bu kadar sarih biçimde savunduğu, AKP’li siyasetçilerin dahi anlamasını sağladığı için bir kez daha özlemle anıyoruz.

Ve bu çizgiye kara çalmaya çalışanları uyarıyoruz: Metin'in çizgisi bugün bırakın stadyum koltuklarına oturmayı, tuttuğu takımın bir formasını dahi alamayan emekçilerin kalbindedir. Bu çizgi futbolu sermayederlara peşkeş çekenleri, sporu bahisle kirletenleri, emekçi çocuklarını büyük hayaller kurmaktan alıkoyanları taca çıkarır.

Metin'in yoldaşları çizgiyi uzatmaya devam ediyor!"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin haziran ayının ikinci oturumu yapıldı. Toplantıda alınan kararlarla bazı sokaklarda, meydanlarda ve tesislerde isim değişikliğine gidildi. Zeytinburnu’ndaki Yedikule Gençlik Kulübü Spor Tesisleri’ne verilecek isim sırasında CHP ile AKP Grubu arasında tartışma yaşandı. Tesislerin isminin Yedikule Metin Kurt Spor Tesisi olarak değiştirilmesi teklifine AKP’liler karşı çıktı.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Metin Kurt, milli bir futbolcu ama daha çok ideolojik duruşu var. Türkiye Komünist Partisi milletvekili adayı olmuş, Türkiye Komünist Partisi üyesi. Orayla tek bağlantısı, Yedikule Spor’da bir dönem antrenörlük yapmış, başka bağlantısı yok. Orada yaşamış biri değil. İdeolojik anlamda bu ismin verildiğini düşünüyoruz. Bu nedenle muhalefet şerhi koyuyoruz” dedi.