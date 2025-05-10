TKP'den Çalık Holding önünde 'Erol Eğrek' protestosu

Türkiye Komünist Partisi, Çalık Holding Ankara Temsilciliği önünde korumalar tarafından öldürülen 'Erol Eğrek' için protesto gerçekleştirdi.

TKP’nin basın açıklaması yaptığı sırada polis ve TKP'liler arasında arbede yaşandı. TKP'li bir yurttaş Çalık Holding binasının duvarına Erol Eğrek'in ismini kırmızı sprey boyayla yazdı. Bunun üzerine polis yazıyı yazan kişiyi gözaltına almak istedi, TKP'nin avukatının araya girmesiyle durum müzakere edildi. TKP'liler, basın açıklamasını ardından alandan ayrılmaları ve avukatın yazı yazan yurttaşı gözaltı olmadan polise ifade vermek için getireceğini söylemesi üzerine anlaşma sağlandı. Daha sonra Holding duvarına yazılan "Erol Eğrek" yazısı ise kırmızı sprey boyayla şekiller çizilerek kapatıldı.

Alanda, “Erol'un katili AKP'nin düzeni”, “Holdinglerden hesabı emekçiler soracak”, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "İşçi gençlik el ele mücadeleye" sloganları atıldı.

"BİZE AİT OLAN TÜM ZENGİNLİKLERİ ELLERİNDEN ALACAĞIZ"

TKP'nin basın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Patronlar semirdikçe semirsin diye insanlık dışı koşullarda çalışıyor. Can veriyoruz. Sadece çalışmak için yaşaması gereken zavallılar olarak görüyor. Binlerce işçi kardeşimiz çalışması karşılığında hak ettiği en temel hakkını ararken ölüyor. Dolar milyarderi patronlarıyla Çalık Holding, biz bunları çok iyi tanıyoruz. Nasıl zenginleştiklerini çok iyi biliyoruz. AKP iktidarı döneminin en hızlı yükselen şirketlerinden Çalık Holding. Özelleştirmeler, TOKİ ihaleleri, teşvikler ve böyle kâr eden, böyle yükselen, kârına kâr katan Çalık Holding. Vergi ödememek için vergi cennetlerinde yürüttüğü faaliyetlerinden tanıdığımız Çalık Holding. Dokuz işçi kardeşimize mezar olan İliç’te Anagold Altın Madenciliğin ortağı olan Çalık Holding. işçilerin alın teri ve kanı üzerinde artan yükselen bir zenginlik. Öfkeliyiz. Hakkını arayan işçiye ölümü reva görenlerden hesap soracağız. Holdinglerin düzeni sürsün diye canlarını yitiren işçi kardeşlerimize sözünüz olsun. Sözümüz olsun bu katillerden, bu asalaklardan, onların temsilcisi siyasi iktidardan hesap soracağız. Bunları bu memleketten kovacağız. Bize ait olan tüm zenginlikleri ellerinden alacağız. İnsancı yaşayacağımız sömürüsüz bir ülkeyi muhakkak kuracağız."