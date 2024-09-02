TKP'den İzmir'de ABD savaş gemisine protesto
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Komünist Partisi (TKP), İsrail’e yardım götüren ve İzmir Limanı’na demirleyen ABD savaş gemisini protesto etti.
TKP İzmir İl Örgütü'nün düzenlediği eylemde, İzmir Limanı önünde ABD savaş gemisi protesto edildi.
TKP, ABD savaş gemisi limandan ayrılana kadar İzmir Limanı’nda nöbet tutulacağını da açıkladı.
TKP İzmir İl Başkanı Savaş Sarı, "Eli kanlı ABD’nin savaş gemisi İzmir’i terk edene kadar İzmir limanı önünde nöbet tutacağız" dedi.