TKP'den kayyumlara tepki: AKP'nin ve sermayenin istediği 'normalleşme' budur

Türkiye Komünist Partisi (TKP), sabah saatlerinde DEM Partili Batman, Mardin ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

TKP'den yapılan açıklamada "12 Eylül'ün çocuğu AKP, bir kez daha tıpkı 12 Eylülcüler gibi sabahın köründe belediyelerin ve belediye başkanlarının kapısına dayanmıştır" denildi.

Seçme ve seçilme hakkının gasbedilemeyeceğini vurgulayan TKP'nin açıklaması şöyle:

"AKP de, fermanı da, kayyımları da gayrimeşrudur, hükümsüzdür!

12 Eylül'ün çocuğu AKP, bir kez daha tıpkı 12 Eylülcüler gibi sabahın köründe belediyelerin ve belediye başkanlarının kapısına dayanmıştır. Esenyurt Belediyesi'nin ardından bugün de Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmış, belediye başkanları 'geçici' olarak görevden uzaklaştırılmıştır.

AKP ülkeyi adeta bir karşı-devrim iktidarı, bir işgal gücü gibi yazılı olmayan kurallar üzerinden yönetmek istemektedir. Kayyım atamalarının gerekçesine dair yapılan açıklamalar teferruattır çünkü AKP için hukuk teferruattır. Türkiye'de yazılı hukukun değil, fermanların geçerliliği vardır. İki satırlık fermanlarla fabrikalar, limanlar, madenler, ormanlar sermayeye peşkeş çekilmekte, patronların milyarlık borçları silinmekte, milyonlarca yurttaşın oy vererek başkan seçtiği belediyelere çökülmektedir. AKP'nin ve sermayenin Türkiye'de istediği 'normalleşme' budur.

AKP, karşısındaki ittifakları şekillendirmek, istediği zeminde yol almak, oturduğu masalarda elini güçlendirmek için kayyımı tamamıyla bir operasyon aracı haline getirmiştir. Bu hiçbir şekilde kabullenilemez.

İnsanlığın büyük mücadelelerle ve ağır bedeller ödeyerek elde ettiği siyaset yapma, seçme ve seçilme hakkı gibi kazanımlar gaspedilemez."