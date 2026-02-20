TKP'den laiklik açıklamasına destek: Laiklik her durumda savunulmalıdır

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 168 aydının ve binlerce yurttaşın imzaladığı “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” metninin hedef gösterilmesi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dava açacağı yönündeki sözlerinin ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. TKP açıklamasında "Gerçek olan şudur: İnanç ve ibadet bireysel tercih konusudur ve temel bir insan hakkıdır. Bu hakka kimse dokunamaz. Laiklik ise kamusal alanı, devlet işlerini, siyaseti ilgilendirir ve dinselliğin siyaset ve devlet işlerinin dışında tutulması demektir. Bu da toplumsal mücadeleler sonucu elde edilmiş bir temel haktır. Bu temel hakkı savunanların suçlu muamelesi görmesine izin vermeyeceğiz. Asıl suç, laikliği ayaklar altına alanlar tarafından işlenmektedir" ifadelerini kullandı.

TKP tarafından yapılan açıklama şöyle:

Laikliği savunmak için Sol Parti tarafından hazırlanan ve birçok aydının imzalarını koyarak desteklediği açıklamaya iktidar çevrelerinin saldırı ve tehditlerinin yanı sıra “muhalif” bazı kesimlerden eleştiri geldi. Bazıları “laiklik dinsizliktir diyenlerin ekmeğine yağ sürdünüz” derken, açıklamayı zamansız bulanlar da oldu. Kimse siyasi konularda bir görüş beyan etmek için bir başka konuya ilişkin değerlendirmesini paylaşmaya zorlanamaz. İnsanların inançlarına ve ibadetine saygı duymak ile laikliği savunmak arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Laikliği savunmanın uygun zamanı yoktur. Laiklik her durumda savunulmalıdır. Ramazan ayında laikliği savunmak yanlış bulunuyorsa eğer, işte o zaman aslında laikliğin inanç ve ibadet özgürlüğünün karşısında bir olgu olduğu kabul edilmiş olur. Ramazan ayında laikliği savunmak, inancının gereğini yerine getirenlere saygısızlık değildir; bunu iddia edenler oruç tutan insanların tamamının laikliğe karşı olduğunu söylemiş olurlar. Gerçek olan şudur: İnanç ve ibadet bireysel tercih konusudur ve temel bir insan hakkıdır. Bu hakka kimse dokunamaz. Laiklik ise kamusal alanı, devlet işlerini, siyaseti ilgilendirir ve dinselliğin siyaset ve devlet işlerinin dışında tutulması demektir. Bu da toplumsal mücadeleler sonucu elde edilmiş bir temel haktır. Bu temel hakkı savunanların suçlu muamelesi görmesine izin vermeyeceğiz. Asıl suç, laikliği ayaklar altına alanlar tarafından işlenmektedir.