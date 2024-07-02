TKP, Kürt Sorunu Konferansı’nı topladı

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Kürt sorunu üzerine bir konferans düzenleyerek konuyu farklı boyutlarıyla ele alan bir çalışma gerçekleştirdi.

Partinin Eylül ayındaki kongresine hazırlık niteliği taşıyan konferansta bölgesel dinamikler, iç siyasetteki gelişmeler, TKP’nin sorunun çözümüne dair temel yaklaşımı, mücadele ve örgütlenme olanakları ele alındı.

Konferansın delegeleri arasında TKP’nin merkezi kurullarından ve örgütlerinden konuya ilişkin teorik birikimin ve örgütlenme deneyiminin taşıyıcısı olan temsilciler yer aldı. Konferansta olgunlaştırılan tartışma doğrultusunda hazırlanacak rapor TKP’nin 14. Kongre’sine sunulacak.