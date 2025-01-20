TKP meydanlarda ‘itirazım var’ dedi

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) çağrısıyla 4 büyük ilde yoksulluğa ve eşitsizliğe karşı eylemler düzenlendi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir’de saat 15.30’da başlayan eylemlerde “Halkın büyük çoğunluğu açlık ve yoksullukla boğuşurken nüfusun yüzde 1'lik kesiminin ülkemizi yağmalamasına itirazımız var!” diyenler seslerini yükseltti.

İstanbul’da Kadıköy İskele Meydanı’nda, Ankara’da Kurtuluş Parkı’nda, İzmir’de Karşıyaka İZBAN önünde ve Eskişehir’de Doktorlar Caddesi Kanatlı AVM önünde buluşan kalabalıklar, iktidarın politikalarına itiraz etti.

TKP yoksulluk ve toplumsal eşitsizliklere karşı başlattığı ve bir hafta süren imza kampanyasının ardından yurttaşları meydanlarda seslerini yükseltmeye ve birlikte hareket etmeye çağırmıştı.