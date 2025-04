TKP ve TİP, 1 Mayıs'ta Kadıköy'de olacaklarını duyurdu

Türkiye Komünist Partisi, 1 Mayıs'a ilişkin yayımladığı açıklamada Kadıköy'deki mitinge kitlesel olarak katılacaklarını duyurdu. Kadıköy Meydanı'nın yasaklanması durumunda ise "Türkiye Komünist Partisi bu yasaklamayı bir Taksim çağrısı olarak değerlendirecek ve gereğini yapacaktır" denildi.

TKP Merkez Komite imzasıyla partinin internet sitesinden yapılan açıklamada, TKP'nin 1 Mayıs'ta Kadıköy Meydanı’nda DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin düzenleyeceği mitinge kitlesel katılım gösterileceği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Komünist Partisi, geçtiğimiz yıl işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta İstanbul Saraçhane’de yaşananların ardından bir daha aynı tablonun parçası olmayacağını ilan etmiş ve bu doğrultuda 1 Mayıs 2025’te İstanbul Kartal Meydanı’nda bir miting yapacağını, gerekli evraklarla birlikte, ocak ayında İstanbul Valiliği’ne bildirmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına karşı tüm Türkiye’de başlayan halk protestolarına 'seçme ve seçilme hakkını korumak' kararlılığıyla katılan Türkiye Komünist Partisi, ortaya çıkan toplumsal enerjinin parçalanmaması için Kartal’da hazırlıklarına başladığı 1 Mayıs mitingi için bir çağrı yapmamış ve İstanbul’da, hatta Türkiye’de, tek ve kitlesel bir 1 Mayıs için zemin yoklamaya başlamıştır.

Partimiz bu doğrultuda 1 Mayıs kutlamaları için inisiyatif alan heyete (DİSK-KESK-TMMOB-TTB) kamuoyu ile de paylaşılan bazı sorular yönelterek 1 Mayıs’larda yaşanan bazı olumsuzlukları hatırlatmıştır. Gerek hazırlık toplantılarında gerekse DİSK yönetimiyle gerçekleştirilen merkezi görüşmede bu konularda gerekli hassasiyetin gösterileceğine ilişkin yaklaşım samimi ve ikna edici bulunmuştur.

Bu süreç devam ederken Türk-İş yönetimi 1 Mayıs’ta İstanbul Kartal’da miting düzenleyeceğini ilan etmiştir. Türk-İş’in hiçbir bildirim yapmaksızın iktidarın hukuksuzluğuna ve hükümetle yakın ilişkisine güvenerek yaptığı bu açıklamanın ardından partimizin yönetici ve hukukçuları, Türk-İş yetkilileri ile temas kurarak Türk-İş’in 1 Mayıs’ta Kartal’da miting yapmasının hukuken mümkün olmadığını belirtmiş ancak iktidarın bu oldubittiye göz yumacağından emin olan Türk-İş, herhangi bir diyaloğa yanaşmamıştır.

Partimiz, İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyeti ile defalarca iletişime geçmiş ve 'Bir alan için ilk bildirimde bulunan kurum dışında kimsenin alanda miting düzenleyemeyeceği'nin yasada açık hüküm olduğunu hatırlatmıştır. Bu kararlılığımız karşısında Valilik, 'Size başka bir alan verelim' önerisini yapmış, parti avukatlarımız bu talebi geri çevirmiştir. TKP, 1 Mayıs’ta hangi alan için çağrı yaptığından bağımsız olarak, Kartal Meydanı’yla ilgili dayatmanın peşini bırakmayacaktır. Türk-İş yönetiminin Kartal Meydanı’nda bir miting yapmak için başvuracağı adres, Türkiye Komünist Partisi’dir.

Partimiz 1 Mayıs’ta İstanbul’da Kadıköy Meydanı’nda düzenlenecek mitinge üyeleriyle, dostlarıyla birlikte kitlesel bir biçimde katılacaktır. Aynı şekilde diğer kentlerde düzenlenen mitinglere de kararlı ve kitlesel katılım sağlanacaktır.

Valiliğin Kadıköy Meydanı’na dair bir yasaklama kararı alması durumunda Türkiye Komünist Partisi bu yasaklamayı bir Taksim çağrısı olarak değerlendirecek ve gereğini yapacaktır."

Türkiye İşçi Partisi (TİP) de 1 Mayıs için Kadıköy'e çağrı yaptı.

TİP İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1 Mayıs Perşembe, Saat 11.00’de Kadıköy Söğütlüçeşme’de buluşarak yürüyoruz. Omuz omuza yürüyelim, birlikte değiştirelim. Çünkü bu düzen böyle gitmez, çünkü kurtuluş ellerimizde!" denildi.

Emeğimize, özgürlüğümüze ve geleceğimize sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta alanlardayız!



Krize, sömürüye, baskıya, savaşlara karşı halkın sesini büyütmeye; kendi kaderimizi kendi ellerimizle yazmaya çağırıyoruz.



