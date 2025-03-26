TKP'ye 'terör örgütü' diyen CNN Türk'ten Kemal Okuyan'a özür telefonu

Yandaş haber kanalı CNN Türk, Türkiye Komünist Partisi'ni (TKP) 'terör örgütü' ilan eden bir grafiği ekrana yansıttı.

Görsele tepki gösteren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.

Bir paylaşım daha yapan Okuyan, görsel yayınlandığı sırada ekranda olan CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın kendisi arayarak özür dilediğini söyledi.

"DAHA BÜYÜK YANLIŞLIK TOPLUMSAL TEPKİYİ 'TERÖR' KODUYLA VERMEK"

Özür dileyenlere teşekkür eden Kemal Okuyan, CNN Türk'ün yayın politikasına yönelik eleştirisini ise "Kendilerine de söyledim, biz elbette öncelikle partimize dönük bir yanlışa müdahale ettik ama daha büyük yanlışlık bir toplumsal tepkiyi 'terör' koduyla vermek ve her tür örgütlenmeye 'terörist' sıfatı yakıştırmak" sözleriyle yöneltti.