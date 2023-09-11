TKP’den protesto: Hijyen malzemeleri Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bahçesine fırlatıldı

Okullarda ‘bağış’ adı altında para toplanmasına tepki gösteren TKP’liler, okullarda olmayan temizlik malzemelerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önüne bırakmak istedi. TKP’liler, buna izin verilmeyince malzemeleri bahçeye fırlattı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü, okullarda ‘bağış’ adı altında para toplanmasını Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto etti.

Eylemde söz alan bir veli, "Büyüme çağındaki çocukların beslenmesi sadece ailelere bırakılmış durumda, devlet sorumluluk almıyor. Sağlık koşulları korkunç, çocuklarımız temizlik malzemesi olamayan tuvaletleri kullanıyor" diyerek "Çocuklar bilimsel eğitime erişemezken dini eğitime mahkum bırakılıyor. Çocuklarımızın bilimsel, eşit ve laik eğitim hakkı için bir araya geliyoruz, çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz" sözleriyle velileri mücadeleye çağırdı.

soL Haber’in aktardığına göre sonrasında söz alan TKP PM Üyesi Mert Doğan “Türkiye emekçileri eğitimin piyasalaşmasına maruz bırakılıyor, biz bunu kabul etmiyoruz. Eğitimde devlet imkanlarının, beslenme ve temizlik koşullarının çocuklarımıza sağlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Devletin okullara koyamadığı temizlik malzemelerini yanlarında götüren TKP'lilerin malzemeleri Milli Eğitim önüne bırakmasına izin verilmedi. Bunun üzerine TKP'liler tuvalet kağıdı, sabun gibi hijyen malzemeleri Müdürlük bahçesine fırlattı.