TL'de "carry trade" başlayabilir

ABD merkezli Goldman Sachs, Türkiye'de reel faizlerin yıl sonu itibarıyla pozitif bölgeye geçebileceğini, TL "carry trade" işlemlerinin de uzun yıllar sonra yeniden mümkün olabileceğini öngördü.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, reel faizlerin yıl sonu itibarıyla pozitif bölgeye geçebileceğini, TL "carry trade" işlemlerinin de uzun yıllar sonra yeniden mümkün olabileceğini kaydetti.

Goldman Sachs, dün (27 Eylül) yayımladığı raporda, risklerin devam etmesine rağmen ülkede "önceki yılların aksine pozitif reel faiz stratejisine yönelik söylem ve destek" olduğuna dikkat çekti.

Ekonomi yöneminin yeniden pozitif reel faiz vermeye yönelik kararlılık gösterdiğine dikkat çekilen raporda bu sürecin "Vadeli (forward) fiyatlamalarda beklenen TL değer kaybının üzerinde getiri sağlamanın mümkün olabileceğini ve dolayısıyla TL'de carry trade'in yeniden mümkün" olabileceğini gösterdiği belirtildi.

Raporda, "Yüzde 40 ya da üzerinde bir politika faizi yıl sonu itibarıyla beklenen enflasyona göre pozitif reel faiz verilmeye başlanacağı anlamına geliyor" denildi.

CARRY TRADE NEDİR?

Düşük faizli bir para birimi ile borçlanıp yüksek faizli bir para birimine yatırım yapmak carry trade olarak adlandırılıyor.

Kaynak: ekonomim.com