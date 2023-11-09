TL'de erime tam gaz: Döviz kurları zirvede!
TL'nin yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı sürüyor. Zirve seviyelerdeki seyrini devam ettiren dolar 28,5200 liradan, Euro ise 30,5250 liradan güne başladı.
Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı önlenemiyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 28,5200 liradan, Euro 30,5250 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,5180 liradan alınan dolar, 28,5200 liradan satılıyor. 30,5230 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 30,5250 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,5080 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 30,4570 lira olmuştu.
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