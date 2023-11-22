TL değer kaybedince Türkiye turizmde Fransa'nın en büyük rakibi oldu

'Küresel Seyahat Raporu'na göre, liranın diğer para cinslerine göre değer kaybetmesiyle Türkiye, 2024 yılında turizmde rekor kırarak ziyaretçi sayısında Fransa'yı geçecek.

Turizmin 2023 yılı boyunca patlama yapmasıyla birlikte, Avrupa'nın ziyaretçi sayıları pandemi öncesi seviyelere ulaştı.

Dünya Seyahat Pazarı'nın (WTM) ekonomi şirketi Turizm Ekonomisi ile birlikte kısa süre önce yayınladığı Küresel Seyahat Raporu'na göre, Türkiye ziyaretçi sayısında şaşırtıcı bir artış yaşadı.

Raporda Türkiye'nin 2024 yılında Avrupa'da en çok ziyaret edilen ikinci ülke olarak Fransa'yı geçeceği tahmin ediliyor.

TL'DEKİ DEĞER KAYBI ÖNEMLİ ETKEN

Rapora göre, Türkiye'nin bu kadar çok sayıda turist çekmesinin en büyük nedeni TL’nin ucuz olması.

Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, Türkiye'de tatil yapmak ucuzlaştı.

WTM raporu'na göre turizm açısından en popüler Avrupa ülkesi İspanya, ikinci ülke ise Fransa oldu. Ancak rapor, Türkiye'nin cazibesinin 2024 yılında da devam edeceğini ve Avrupa'da en çok ziyaret edilen ikinci ülke olarak Fransa'yı geçeceğini öngörüyor.