TL'deki değer kaybı sürüyor: Dolar/TL haftaya rekorla başladı

Döviz kurları yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar 33,0515 işlem görüyor. Euro/TL ise 36,0510 TL’de yer alıyor. Dolar, gün içerisinde 33,1404 seviyesine çıkarak tarihi rekorunu tazeledi.

Türk lirasının döviz kurları karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı.

ABD'de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verilerinin ardından dolar/TL'deki yükseliş haftanın ilk işlem gününde de sürdü.

Haftanın ilk işlem gününde 33,1404 lira seviyesini görerek tarihi zirvesini yenileyen dolar 9.15 itibarıyla 33,0515 liradan işlem görüyor. 36,0510 liradan işlem gören euro ise gün içerisinde en yüksek 36,1390 lira seviyesine çıktı.

ABD'de tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 ile beklentilerden az yükseldi. Ülkede, tüketicilerin yaşam maliyeti, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi faiz indirimi umutlarını güçlendirdi.

Piyasalar Fed'in eylül ayında faiz oranlarını düşürme olasılığını yüzde 87 ile fiyatlıyor.