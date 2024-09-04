TL'nin reel değeri 5 ay sonra ilk kez geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Ağustos 2024'te TÜFE bazında 0,63 puan azalarak 62,34'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,63 puan düşüşle 62,34 oldu. Endeks, Temmuz 2024'te 62,97 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,94 puan azalışla 94,69'dan 92,75'e düştü.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 9,78 puan, Yİ-ÜFE bazında da 7,25 puan arttı.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?

Reel efektif döviz kuru, Türk Lirası'nın satın alma gücünde olan değişimleri ortaya koyan bir veridir.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Reel efektif kurdaki düşüş yabancı mallar cinsinden fiyatın düşüşüne işaret ediyor.