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TL'nin reel değeri yükseldi

TCMB verilerine göre, TL'nin reel değeri TÜFE bazında 2,19 puan artarak 67,03'e yükseldi.

Ekonomi
  • 04.12.2024 15:36
  • Giriş: 04.12.2024 15:36
  • Güncelleme: 04.12.2024 15:38
Kaynak: AA
TL'nin reel değeri yükseldi
Fotoğraf: Depophotos

Reel efektif döviz kuru endeksi, Kasım 2024'te TÜFE bazında 2,19 puan artarak 67,03'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 2,19 puan artışla 67,03 oldu. Endeks, Ekim 2024'te 64,84 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,92 puan artışla 94,50'den 96,42'ye çıktı.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,55 puan, Yİ-ÜFE bazında da 8,66 puan arttı.

Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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