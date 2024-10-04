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TL'nin reel değerinde sınırlı artış

Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde yükseldi. Ağustos 2024'te 62,33 düzeyinde olan endeks, 0,45 puan artarak 62,78 oldu.

Ekonomi
  • 04.10.2024 15:01
  • Giriş: 04.10.2024 15:01
  • Güncelleme: 04.10.2024 15:03
Kaynak: AA
TL'nin reel değerinde sınırlı artış
Fotoğraf: Depophotos

Reel efektif döviz kuru endeksi, eylül 2024'te TÜFE bazında 0,45 puan artarak 62,78'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,45 puan artarak 62,78 oldu. Endeks, Ağustos 2024'te 62,33 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,04 puan azalışla 92,78'den 91,74'e düştü.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 7,05 puan, Yİ-ÜFE bazında da 2,30 puan arttı.

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