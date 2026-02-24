TL’de değer kaybı devam ediyor: Dolar yükselişte
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
Serbest piyasada 43,8520 liradan alınan dolar, 43,8540 liradan satılıyor.
51,6930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,6950 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,8400, euronun satış fiyatı ise 51,7140 lira olmuştu.