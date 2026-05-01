TMMOB 15 ilde 1 Mayıs'a çıktı

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) 2026'da 15 ilde 1 Mayıs alanlarını doldurdu. Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Malatya, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Zonguldak'ta 1 Mayıs'a katılan TMMOB katılımcıları kürsülerden emek, bilim ve kamusal yarar taleplerinde bulundu.

TMMOB İstanbul'a ise 1 Mayıs'a DİSK, KESK ve TTB ile ortak çağrı yaptıkları Kadıköy İskele Meydanı’nda katıldı. Haydarpaşa ve Söğütlüçeşme olmak üzere iki kolda toplanan kortejler, İskele Meydanı'nda bir araya geldi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 1 Mayıs alanında kürsüden söyle seslendi:

Sevgili Dostlar, Mücadele Arkadaşlarım, Yoldaşlarım,

Hepinizi bu ülkedeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütlü gücü olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına sevgiyle ve dostlukla selamlıyorum.

Selam olsun Kadıköy’ü dolduranlara, alanları umutla, kararlılıkla büyütenlere!

Selam olsun emeğine, alın terine, geleceğine sahip çıkanlara!

Selam olsun bu ülkenin karanlığına teslim olmayanlara!

Selam olsun adalet, barış, demokrasi ve eşitlik mücadelesini büyütenlere!

Selam olsun işçilere, emekçilere, emeklilere, gençlere, kadınlara!

Selam olsun bu ülkenin dört bir yanında “birlik, mücadele ve dayanışma” diyerek alanları dolduran herkese!

Sevgili Dostlar,

Sürekli söylediğimiz bir gerçek var: bizler gücümüzü emeğimizden, alın terimizden, üretimden alıyoruz.

Ama bir gerçek daha var: bizler gücümüzü birlikteliğimizden, yan yana gelmemizden alıyoruz.

Bugün burada Kadıköy’de kurduğumuz bu birlik, bu ortak irade, bu ortak ses;

ülkenin dört bir yanında büyüyen direnişin, itirazın ve değişim isteğinin en güçlü ifadesidir.

Tarihin en karanlık günlerinden geçiyor olabiliriz.

Ama aynı zamanda, bu karanlığı yarıp çıkan bir direniş hattı da büyüyor.

Kampüslerde gençler direniyor; gelecekleri için, özgür bir yaşam için ayağa kalkıyorlar.

Kadınlar direniyor; hayatları, hakları ve eşitlik için mücadeleyi büyütüyorlar.

İşçiler direniyor; emeğinin hakkı için, insanca yaşamak için iş bırakıyorlar.

Madenciler, yerin yedi kat altından çıkarak, alın terlerinin karşılığı için yürüyüşe çıkıyorlar.

Bu ülkenin dört bir yanında, farklı alanlarda ama aynı taleple yükselen bir ses var:

Adalet, eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam!

İstanbul’un bütün sokakları, meydanları, caddeleri;

en kalabalık anlarımıza da, en zor zamanlarımıza da, en kararlı direnişlerimize de tanıklık etti.

Bugün Kadıköy’de kurulan bu irade,

işte o birikimin, o hafızanın, o mücadele geleneğinin devamıdır.

İktidar sahipleri işte bu yüzden korkuyorlar.

Çünkü biliyorlar ki bu ülkeyi artık yönetemiyorlar.

Çünkü biliyorlar ki bu düzen sürdürülebilir değil.

Çünkü biliyorlar ki devirleri kapanıyor.

Korkuyorlar çünkü bu ülkenin gerçekleri artık gizlenemiyor.

Derinleşen yoksulluk gizlenemiyor.

Adaletsizlik gizlenemiyor.

Gençlerin geleceksizliği gizlenemiyor.

Emeğin değersizleştirilmesi gizlenemiyor.

Korkuyorlar çünkü kaybedecek çok şeyleri var.

Sarayları, saltanatları çökecek diye korkuyorlar.

Yağma düzenleri son bulacak diye korkuyorlar.

Ballı ihaleleri, vurgun projeleri, torpilli düzenleri sona erecek diye korkuyorlar!

Yağmalayıp yok ettikleri kamu işletmelerimizin, ormanlarımızın, kıyılarımızın, madenlerimizin, tarım alanlarımızın, kentlerimizin hesabını sormamızdan korkuyorlar.

Bunun için her geçen gün daha da saldırganlaşıyorlar.

Ama bilsinler ki;

asla susmayacağız,

asla yılmayacağız,

asla geri adım atmayacağız!

Bu ülkenin aydınlık ve umutlu geleceğini mutlaka kazanacağız.

Emeğin, bilimin ve kamusal yararın esas alındığı bir düzeni mutlaka kuracağız.

Barışın, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin egemen olduğu, laik, demokratik ve bağımsız bir Türkiye’yi mutlaka kuracağız.

Şimdi bizden çalınanları geri alma zamanıdır!

Sevgili Dostlar,

Bugün Kadıköy’den yükselen bu ses,

yarının demokratik, eşit ve özgür Türkiye’sinin habercisidir.

Örgütüm TMMOB adına, 705 bin mühendis, mimar ve şehir plancısı adına hepinizi bir kez daha selamlıyorum.

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın sınıf dayanışması!

Yaşasın mücadelemiz!