TMMOB 15’inci Enerji Sempozyumu başlıyor

BirGün/Ankara

TMMOB tarafından 1996 yılından beri iki yılda bir düzenlenen ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası yürütücülüğünde gerçekleştirilen Enerji Sempozyumlarının on beşincisi, "Enerji ve Kamusallık" temasıyla 11-12-13 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. TMMOB MMO Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan bu yılki sempozyumda, dünyada ve ülkemizde yaklaşık elli yıldır süren enerjinin ticarileştirilmesi ve özelleştirilmesi süreci yurttaş perspektifinden irdelenecek, enerjinin kamusallaştırılması olanakları değerlendirilecek.

TMMOB 15. Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu’ndan yapılan açıklamada “Enerji, çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. TMMOB, yaklaşık 30 yıldır düzenlediği kapsamlı sempozyumlarla ülkemizin enerji sorunlarını tartışmakta ve çözüm önerileri sunmaktadır” denildi. Açılış oturumu hariç dokuz oturumda, iki salonda ve üç gün boyunca devam edecek olan Sempozyumda uzman konuşmacıların tartışma ve açıklamalarının yer aldığı otuz iki bildiri sunulacak. "Enerji kim için, ne için, nasıl" sorusu ile başlayan sempozyum ilgili konuların irdeleneceği bildirimlerin sunulması ve "Enerjinin Kamusallaştırılması Nasıl Sağlanacak" önermesi ile sonuçlanacak.