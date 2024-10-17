TMMOB 70 yaşında: "Demokrasi mücadelesinin bir yansımasıdır"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 70’inci yılını kutlayacak. TMMOB Başkanı Emin Koramaz, yıl dönümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi’ne konuştu.

"TMMOB EN COŞKUN ÇAĞINDA"

TMMOB’un 70 yıl önce 8 bin mühendis ve mimarı kapsayan 10 meslek odasıyla yola çıktığını anlatan Koramaz, “TMMOB, bugün 24 meslek odası, 231 şube, 673 il temsilciliği, 399 ilçe temsilciliği, 54 il koordinasyon kurulu, 121 farklı disiplinden 700 bini aşkın mühendis mimar ve şehir plancısı ile mücadelesini sürdürüyor. 70 yıl çok uzun bir süre, ama aklınıza artık yaşını başını almış bir meslek örgütü gelmesin. TMMOB şimdi delikanlı yaşında, bilim ve tekniğin ışığında kamu yararı için daha da fazla çalışacağı bir döneminde. En genç en coşkun çağında” dedi.

"CUMHURİYET TARİHİ KONUŞULACAKSA, TMMOB’U ANLATMAK ZORUNDAYIZ"

“TMMOB’un tarihi Türkiye’deki demokrasi mücadelesinin bir yansımasıdır” diyen Koramaz, “TMMOB’nin uzun yıllardan bu yana siyasal iktidarların hedefinde olmasının temel nedeni, sahip olduğu işte bu kamusal nitelik ve toplumcu mücadele çizgisidir. Özellikle 80’li yıllardan itibaren bu saldırılar, mesleğimizi ve meslek uygulama alanlarımızı da kapsayarak sistematik bir hal almış, 22 yıllık AKP iktidarı dönemin de üst noktalara ulaşmıştır. Şunu onurla söylüyorum; Bugün bir Cumhuriyet tarihi konuşulacaksa, haktan, iyi ve güzelden yana, yaşamdan yana konuşulacaksa, orada TMMOB’u anlatmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİK DETAYLARI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 19 Ekim 2024 tarihinde Teoman Öztürk Sosyal Tesisi'nde 70. Yıl etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik Teoman Öztürk Sosyal Tesisinde saat 17.00'de TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

Geçmiş Dönem TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlarının selamlama konuşmalarıyla devam edecek etkinliğimiz Dayanışma Plaketi Töreniyle devam edecek. Bulutsuzluk Özlemi müzik dinletisi gerçekleştirilecek.