TMMOB 70’inci yılını kutluyor: 70 yıllık mücadele tarihi

BirGün / ANKARA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 70'inci kuruluş yıl dönümünü Ankara’da düzenlenen törenle kutlandı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB'un 70 yıllık tarihinin mücadele tarihi olduğunu vurguladı. TMMOB’nin, “Bilimin ışığında ve halk için çalışmaya devam edeceğini” söyleyen Koramaz, “And olsun ki bildiğimizden asla dönmeyeceğiz. İnanıyorum ve biliyorum ki ülkemizin üzerine çöken bu karanlığı hep birlikte dağıtacağız" dedi.

Teoman Öztürk Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kutlama törenine siyasi parti temsilcileri, oda başkan ve üyeleri, TMMOB'un önceki yönetim kurulu başkanları ve çok sayıda davetli de katıldı.

İÇİNDE EMEK OLAN HER ŞEYİN PARÇASI

TMMOB Yönetim Kurulu Başkan Emin Koramaz, törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

''TMMOB demek Türkiye'deki toplumsal mücadeleler tarihinin en önemli dinamiklerinden biri demektir. 68 hareketinin coşkusunu ve DEV-GENÇ’i anlatmadan,70’li yıllardaki toplumsal muhalefetin yükselişini anlatmadan, ülkede verilen antifaşist mücadeleyi anlatmadan, 19 Aralık 1979 iş bırakma eylemini anlatmadan 89 bahar eylemlerini anlatmadan, TEKEL direnişini anlatmadan ve bu ülkenin aydınlık yarınları için bir kıvılcım açan Gezi Direnişi'ni anlatmadan TMMOB’u anlatamazsınız. TMMOB, yakın tarihinizde yer eden tüm bu toplumsal hareketlerin en önemli parçası ve en önemli dinamiklerinden birisidir. Ülke tarihinde içinde umut olan, içinde aydınlık olan, içinde emek olan ne varsa TMMOB o olayın mutlaka parçasıdır.''

BU ÜLKEDE BİZ VARIZ

TMMOB ortamının sermayenin yolsuzluklarına, sömürüsüne ve özelleştirme yoluyla sürdürdüğü yağma ve talanına karşı bir ortam olduğunu kaydeden Koramaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TMMOB ortamı kentsel rantın kamuya dönüştürülmesini savunan sit alanlarının, ormanların yağmalanmasına karşı bir ortamdır. TMMOB ortamı mücadeleyi sadece kendi üye tabanıyla sınırlı görmeyen, mücadeleyi yaygınlaştırmaya çalışan, kamu çalışanlarıyla, işçilerle öğrencilerle, köylülerle dayanışma içerisinde olan ve bu dayanışmayı meydanlarda, platformlarda büyüten bir ortamdır. TMMOB ortamı demokrasi mücadelesinin bir siyasi mücadelesinin alt yapısını oluşturduğunu da bilen bir ortamdır. Bu nedenle muhalif, emekten yana siyasi partilerle de dayanışma içerisinde olmayı bir zorunluluk olarak gören bir ortamdır.

TMMOB ortamı yurttaşların ve tüm çalışanların ve aydınların düşünce ve örgütlenme özgürlüğünden insan haklarından yana bir ortamdır. TMMOB ortamı sağlıkta, eğitimde, sosyal güvenlikte sosyal devleti savunan bir ortamdır. TMMOB ortamı, gücünü sadece kendi üyesinden, kendi hakkından alan üyesi ve halkı için var olan sermayeden, iktidar sistemlerinden, bağımsız ülkede, bölgede ve dünyada barıştan yana bağımsız demokratik, laik bir toplum ve sosyal devletten yana bir ortamdır. Bu ülkede biz varız. Bu ülkede TMMOB var.''

BİRGÜN’E ÖDÜL

Konuşmalarına ardından programda, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Bilsay Kuruç ve Prof. Dr. Ruşen Keleş'e ile BirGün Gazetesi’ne, ''Teşekkür'', Cumhuriyet, ve Evrensel gazeteleri ile ANKA Haber Ajansı'na da ''Dayanışma'' plaketi verildi. Törende öte yandan Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti, müzisyen mimar Nejat Yavaşoğulları da kısa bir konser verdi.

BirGün Gazetesi adına teşekkür plaketini, BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir aldı. Teşekkür Konuşmasında Gökdemir, şunları kaydetti:

“Gazeteciler her baskıyla sansürle tehditle karşılaştıklarında yanlarında her zaman TMMOB ya da bir mühendisi, bir mimari gördü. TMMOB, ‘Biz memleketiz’ diyerek sadece meslek mensuplarının değil tüm ülkenin sorunlarını önceleyen bir mücadele yürüttü. Bundan dolayı biz TMMOB’ye teşekkür ediyoruz.”