TMMOB 71’inci yılında tekrarladı: ‘‘Emeğimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız’’

EMEK SERVİSİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara'da "Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı" düzenledi.

Dün tamamlanan kurultay sonrası TMMOB üyeleri Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nden Madenci Anıtı önüne yürüdü. TMMOB Başkanı Emin Koramaz, "Enerjiden madenciliğe, iletişimden altyapıya, sanayiden tarıma, doğal ve kültürel varlıkların korunmasına kadar birçok alanda gelecek kuşaklara karşı sorumluluk taşıyoruz. Unutulmamalıdır ki mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı birikimini göz ardı eden bir ülke, geleceğini de göz ardı etmiş demektir" dedi.

GENÇLER İŞSİZ VE UMUTSUZ

Madenci Anıtı önünde konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB'nin 71 yılı geride bıraktığını belirterek "Bu ülke kurulduğundan beri alın teri döken, kendi geleceğini ülkesinin geleceğinden ayrı görmeden çalışıp mücadele eden tüm meslektaşlarımızın 'Mühendislik ve Mimarlık Haftası'nı kutluyoruz" dedi. Ülkeyi etkisi altına alan çok krizlere dikkati çeken Koramaz şöyle konuştu: "Bir yandan hepimizin yaşamını derinden etkileyen ağır ekonomik kriz koşulları, diğer yandan hukukun siyasallaştığı, parlamentonun etkisizleştirildiği, Anayasa’nın askıya alındığı, aklın ve bilimin yerini hurafelerin; liyakatin yerini ise parti sadakati ve din devleti anlayışının aldığı, her alanda çeteleşmenin yaygınlaştığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu acı tablodan biz mühendis, mimar ve şehir plancıları da fazlasıyla payımızı alıyoruz. Mesleklerimizin kamusal niteliği yok sayılmakta; bilimsel bilgi ve tekniğin yerini kar ve rant politikaları almaktadır. Kentlerimiz plansızlıkla, doğamız talanla, emeğimiz güvencesizlikle karşı karşıyadır. Geldiğimiz aşamada; iş güvencesine sahip olmamak, çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, yetersiz ücret, işsizlik tehlikesi, sigortasız çalıştırılma, fazla çalıştırma, iş saatleri ihlali; sosyal hak ve özlük hakkı ihlalleri, insan onuruna yaraşır emeklilik sürecini yaşayamama ortak sorunumuz haline gelmiştir. Genç meslektaşlarımız büyük oranda işsizlikle, umutsuzlukla ve gelecek kaygısıyla baş başadır. İş bulabilen üyelerimizin ezici bir çoğunluğu meslek alanları dışında çalışmak zorunda kalmakta, görece iyi eğitim alan köklü üniversitelerden mezun olan genç meslektaşlarımızın önemli bir kısmı ile deneyimli birçok meslektaşımız geleceğini yurt dışında aramaktadır."