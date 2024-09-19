TMMOB Ankara İKK'den 19 Eylül mesajı: "Mesleğimizin kamusal içeriği boşaltıldı"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK), yüz bin mühendis, mimar ve şehir plancısının iş bırakma eylemi yaptığı 19 Eylül 1979’un 45. yıldönümüyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Sakarya Caddesi'nde gerçekleşenen kitlesel açıklamada, mimarlık, mühendislik ve şehir plancılarının yaşadığı sorunlara dikkat çekildi.

Mühendis, mimar ve şehir plancıların hak kayıplarına ve güvencesiz çalıştırılmasına vurgu yapılan açıklamada, "Mesleğimizin kamusal içeriği boşaltıldı" denildi.

TMMOB Ankara İKK Sekreteri Seyit Ali Korkmaz'ın konuşması sonrası TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz söz alarak şunları şöyledi:

"Bugün fabrikalardan şantiyelere, tersanelerden madenlere, santrallerden limanlara, tarım alanlarından ormanlara, kamu kurumlarından ofislere kadar üretimin olduğu her yere hayat katan biz Mühendis, mimar ve şehir plancılarının dayanışma günü. 45. yılında 19 Eylül İş Bırakma Eylemini ve o görkemli eylemi yaratanları minnetle selamlıyorum.

"MESLEK UYGULAMA ALANLARIMIZ DARALTILDI"

Aradan geçen uzun yıllara rağmen biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının gündemi hiç değişmedi. Tam tersine sorunlarımız katlanarak büyüdü. Neoliberal ekonomi politikaları, özelleştirme uygulamaları ve toplumsal kalkınma hedeflerinden vaz geçilmesi sonucu meslek uygulama alanlarımız gün geçtikçe daraltıldı.

Mesleğimizin kamusal içeriği boşaltıldı.Yapı denetimi, iş güvenliği gibi ticarileştirilmemesi, kamucu bir anlayışla yürütülmesi gereken pek çok mühendislik hizmeti bile piyasaya açılarak şirketler için kar kapısı haline getirildi. Art arda yapılan mevzuat düzenlemeleriyle Mühendislerin, mimarların, plancıların anayasal örgütü olan TMMOB’nin meslek alanlarına ilişkin düzenleme ve denetleme yetkisi kısıtlandı.

Asgari ücret belirleme yetkimiz elimizden alınarak ve SGK ile yaptığımız protokol tek yanlı olarak fes edilerek üyelerimiz piyasa aktörlerine karşı tümüyle savunmasız bırakıldı. Mühendislik, mimarlık ve planlama eğitiminin de içi boşaltıldı. İstihdam boyutu gözetilmeden, hiçbir gereksinime dayandırılmadan, gerekli alt yapı oluşturulmadan açılan bölüm ve fakültelerle bir yandan teknik eğitimin kalitesi düşürülürken, diğer yandan da işsizliğe, düşük ücretlere, esnek güvencesiz çalışmaya zemin yaratıldı."

"MESLEKTAŞLARIMIZ GELECEĞİ YURT DIŞINDA ARIYOR"

İşsizlik oranının yüzde 40’lara ulaştığını ifade eden Koramaz, "Yeni mezun üyelerimizin iş bulma süresi 18 aya kadar uzadı. İş bulabilen üyelerimizin ezici bir çoğunluğu meslek alanları dışında çalışmak zorunda kalıyor. Görece iyi eğitim alan köklü üniversitelerden mezun olan genç meslektaşlarımız geleceğini yurt dışında arıyor. İş güvencesine sahip olmamak, çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, yetersiz ücret, işsizlik tehlikesi, sigortasız çalıştırılma, fazla çalıştırma, iş saatleri ihlali; sosyal hak ve özlük hakkı ihlalleri, insan onuruna yaraşır emeklilik sürecini yaşayamama ortak sorunumuz haline geldi" dedi.

Koramaz, mühendis, mimar, ve şehir plancılarının taleplerini şöyle sıraladı:

"Bilimi ve teknolojiyi esas alan, üreten kalkınan, sanayileşen, tarımda kendi kendine yeten hakça bölüşen bir ülke istiyoruz.

Dış girdilere bağımlı olmayan; kamu yararı gözeten; sosyal refah-sosyal hukuk devleti anlayışını benimseyen; erişilebilir, nitelikli, ücretsiz sağlık, eğitim, sosyal güvenlik hizmetlerini hedefleyen; doğayla, tarihle ve insanla barışık; istihdam, emek ve halk odaklı bir kalkınma planlamasının yaşama geçirilmesini istiyoruz.

Bizler, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları yıllardır artan sorunlarımıza artık bir çözüm istiyoruz.

Adil bir gelir dağılımı istiyoruz.

Ücretli kesimlerin omuzuna yıkılan vergi yükünün hafifletilmesini, bütçe gelirlerinin büyük oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayandırılmasını istiyoruz.

Yeni mühendislik, mimarlık, planlama bölüm ve fakültelerinin açılması, program ve kontenjanlarının belirlenmesi süreçlerinde TMMOB ve bağlı odalarının olumlu görüşlerinin şart koşulmasını, mevcut bölüm ve fakültelerin bu boyutuyla gözden geçirilmesini istiyoruz.

İşsiz üyelerimize istihdam alanları açılmasını istiyoruz.

Ücret ve hak kayıplarımızın giderilmesini istiyoruz. Güvenli ve güvenceli çalışma koşulları istiyoruz.

Açlık sınırında yaşamaya mahkum edilen tüm emekliler gibi emekli maaşlarımızın yükseltilmesini istiyoruz.

Mühendis, mimar ve şehir plancısı istihdamında, almış olduğumuz, eğitim, vermiş olduğumuz hizmet ve üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun niteliğine uygun ve insanca yaşanacak bir asgari ücret belirlenmesini istiyoruz.

Düşük ücretler ve kayıt dışı çalıştırılmaya karşı geçmişte SGK ile TMMOB arasında imzalanan, daha sonra iptal edilen ücret denetimi protokolünün yeniden yürürlüğe girmesini istiyoruz,

TMMOB ve Odaların elinden alınan mühendis, mimar ve şehir plancısı asgari ücreti belirleme yetkisi ile kamusal mesleki denetim yetkilerinin iade edilmesini istiyoruz,

Kamuda daha fazla istihdam istiyoruz. Kamu çalışanı üyelerimizin ek göstergelerinin, risk, sorumluluk ve özel hizmet tazminatlarının eşdeğer kadrolara uygun olarak güncellenmesini ve yükseltilmesini istiyoruz. Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük haklarında iyileştirme istiyoruz,

Liyakate dayalı bir kamu yönetimi istiyoruz.

Özelleştirme uygulamalarına son verilmesini, kamucu politikalara dönülmesini, kamu yatırımlarının ve kamuda istihdamın artırılmasını istiyoruz,

Mühendislik, mimarlık ve şehir planlamayı yok sayan, bilime ve tekniğe aykırı mevzuat ve uygulamalara son verilmesini istiyoruz.

Kısacası İnsan onuruna uygun bir yaşam, insan onuruna yaraşır bir gelecek istiyoruz.

Bütün bunları sadece kendimiz için değil tüm halkımız için istiyoruz ve böylesi bir gelecek için mücadele ediyoruz."