TMMOB Başkanı Emin Koramaz'dan, Genel Kurulda Gezi vurgusu

TMMOB Başkanı Emin Koramaz, 48. Olağan Genel Kurulu açış konuşmasında Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünü hatırlattı. Koramaz, "Gezi’de yitirdiğimiz çocuklarımıza bin selam olsun. İktidar nefretinden, bizler de hasretimizden onları unutamadık. Gezi direnişi gibi tertemiz alınlarından öpüyorum" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 48. Olağan Genel Kurulu, Kocatepe Kültür Merkezi’nde başladı. Genel Kurul’da divanın oluşturulmasının ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve konukların açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılışın ardından Genel Kurul, komisyonlar oluşturulması, 47. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Rapor, Denetleme Kurulu ile Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının sunulmasıyla devam etti. Komisyon raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanmasının ardından TMMOB Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu asıl ve yedek adayları belirlendi.

Genel Kurula CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yanı sıra milletvekilleri, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Özel ve Hatimoğulları da birer konuşma yaptı.

"İKTİDAR NEFRETİNDEN, BİZ HASRETİMİZDEN UNUTMADIK"

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz açış konuşmasında Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünü hatırlatarak “Eşitliği, özgürlüğü paylaşmak için, bu ülkenin ağacına, kuşuna sahip çıkanlara genel kurulumuzun selamını göndermek istiyorum. Gezi’de yitirdiğimiz çocuklarımıza bin selam olsun. İktidar nefretinden, bizler de hasretimizden onları unutamadık. Gezi direnişi gibi tertemiz alınlarından öpüyorum hepsini” dedi.

Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan isimleri de hatırlatan Koramaz, “Arkadaşlarımızı elimizden aldıkları mahkeme kapısında hep birlikte söz verdik. Gezi direnişini nasıl sahiplendiysek, arkadaşlarımızı da sahipleneceğiz. 767 gündür adalet nöbetleri tutuyoruz. Nöbetimiz arkadaşlarımız serbest kalana kadar devam edecek. Kararlarınızı siyasi iktidarın yönlendirmelerine göre değil, hukuka göre verin” diye konuştu.

"NATO'DAN ÇIKILMALI"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan Koramaz “Meydanlarda üniversitelerde yükselen sesi bizler büyüteceğiz, seslerine ses katacağız. İsrail saldırısı sona erdirilmelidir. Ülkemizi yönetenler seçim meydanında İsrail'e parmak sallıyor. Yetmez. Bütün anlaşmalar iptal edilmek zorundadır. NATO’dan çıkılmalı, ülkemizdeki askeri üsler kapatılmalıdır” dedi.

TMMOB’un 6 Şubat depremlerine ilişkin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Koramaz, deprem bölgelerinde sorunların devam ettiğini söyledi. Koramaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm örgütlü gücümüzle depremzedelere yardım etmeye çalışıyoruz. Aradan 15 ay geçti ama zafiyetin büyüdüğünü gördük. Eğitim, sağlık, gıda barınma gibi en temel ihtiyaçlarının karşılanmadığı görmek hepimizi kahrediyor. Vurguncular, yağmacılar yine devredeler. Kalıcı konutların yapılmasına kadar hâlâ her şeye bir rant gözüyle bakılıyor. TMMOB’un görüş ve önerileri bu ülkede dikkate alınsaydı, kentsel dönüşüm rantsal dönüşüme feda edilmeseydi, her seçim döneminde rüşvet olarak imar afları gündeme getirilmeseydi yaşanan acının boyutları bu düzeyde olmazdı. İktidarın TMMOB’a gözleri kapalı ve kulakları sağır. Biz mesleğimizin hayatı öneminin bilincindeyiz.”

"SÖMÜRÜ MADENCİLİĞİNE SON"

Koramaz, İliç’te yaşanan liç kayması ve işçilerin göçük altında kaldığı olayla ilgili de “Dava dilekçelerimizde belirtmemize rağmen göz göre göre geldi. Uyarılarımız dikkate alınmadı. Dokuz işçimiz göz göre göre katledildi. Ülkemizde sömürge madenciliğine son verilmelidir. Tüm iş cinayetlerinde sorumluluğu bulunan herkes yargı önüne çıkarılmalıdır” dedi.

Yeni Anayasa tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Koramaz’ın “Salonda muhalefet partilerinin liderleri var. Mevcut yasaları işine geldiği gibi uygulayan, anayasayı uygulamayan bu zihniyetle ne yeni bir anayasa yapılır, ne de anayasa tartışılır. Onlara can suyu vermeyelim” sözleri salondan alkış aldı.

"DOĞAYA AİT HER ŞEYİ SERMAYEYE PEŞ KEŞ ÇEKTİLER"

Genel Kurul’da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"TMMOB’un öncelikle 70’inci yaş gününü kutluyorum. Daha güzel günleri birlikte inşa edeceğimiz günler diliyorum. Genel kurulun gerçekleştiği bu tarihin, bugünün tabii ki çok özel bir anlamı var. Bugün Gezi Direnişinin yıl dönümü. Ben de Gezi’de yitirdiğimiz bütün canları, o gencecik fidanları sevgiyle anıyorum. Onları asla unutmadık, unutmayacağız. Akbelen’den Cudi’ye ve Dikmece’ye, Gezi’den Van’a çevre, kent hakkı ve doğanın korunması konusunda mücadele yürüten, bu ülkede yaşanmış olan insan hakları ihlallerine ve özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı demokratik zeminde mücadele yürüten siz değerli TMMOB üyeleri ve emektarları, bugün bir kurultay gerçekleştirecek ve yeni bir yönetim seçeceksiniz. Aynı zamanda Türkiye'nin içinden geçtiği süreci ve Türkiye’nin fotoğrafını değerlendireceksiniz, önemli kararlar alacaksınız.

İçinden geçtiğimiz günler ağır ve zor. AKP iktidarı 22 yıllık iktidarı döneminde, Türkiye’nin neoliberal politikalarının uygulanması konusunda ne yazık ki üzülerek söylüyorum ki gelmiş geçmiş en başarılı iktidarı. Neoliberal politikaları uygulayarak Türkiye’deki bütün doğaya ait ne varsa, insana ait ne varsa, emeğe ait ne varsa hepsini uluslararası ve yerli sermaye başta olmak üzere her kesime peşkeş çektiler. Kobani Kumpas Davasında Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile beraber 13 arkadaşımız 407 sene hapse mahkum edildi. Elbette bu süreç bitmedi. Türkiye’nin bütün demokrasiden yana güçleri olarak, vicdan sahibi insanlar olarak, bu ülkenin özgürleşeceğine inanıp bunun için emek verenler olarak Gezi ve Kobani tutsaklarını özgürleştirmek için daha çok dayanışmaya, daha çok beraber olmaya ve daha çok mücadele etmeye ihtiyacımız var. Halk siyaseten bu amacı güden iktidara karşı bu güçlü mesajı veriyor. Bunu özellikle burada neden paylaşma gereği duydum. Çünkü doğrudan TMMOB ve bağlı odaları ilgilendiren bir konu. Bölgedeki meslek odalarının katkıları zaten çok büyük oldu. Türkiye genelinde TMMOB’un çok büyük katkıları oldu ama daha fazla katkınıza ihtiyacımız var."

Pazar günü yapılacak olan seçimle sonlanacak olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 48. Olağan Genel Kurulu’nda tek liste yer alacak.