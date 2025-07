TMMOB Başkanı Koramaz: Sorumlular hesap vermeli!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’a kadar yayılan orman yangınına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Koramaz, yangında hayatını kaybeden 10 orman işçisi ve AKUT gönüllüsünün acısını paylaştıklarını belirterek, sorumluların ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

TMMOB olarak yaşamını yitiren emekçilerin ailelerine ve tüm yurttaşlara başsağlığı dilediklerini ifade eden Koramaz, yaralananlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangının bir an önce kontrol altına alınması ve can kayıplarının artmaması temennisinde bulunan Koramaz, "Yangının ortaya çıkışı ve seyri konusunda bir an önce tespitlerin gerçekleştirilmesini ve ihmallerle ilgili hesap sorulmasını bekliyoruz" dedi.

Açıklamasında ormancılık politikalarına da değinen Koramaz, kamucu, akıl ve bilim temelli bir yaklaşımın ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. TMMOB’un süreci yakından takip edeceğini belirten Koramaz, "İhmallerin üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Koramaz imzasıyla yapılan açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

