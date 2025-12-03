TMMOB Başkanı Koramaz: Taleplerimiz görmezden geliniyor

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "Kamudaki eşdeğer meslek sınıflarına farklı gerekçelerle maaş ve özlük iyileştirmeleri verilirken, meslektaşlarımız sürekli olarak dışlanmaktadır" diyerek hükümete taleplerin karşılanması çağrısı yaptı.

Koramaz, "Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının emeğini ve taleplerini yok sayamazsınız" başlıklı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi taleplerinin iktidar tarafından göz ardı edilmeye, yok sayılmaya devam ettiği ifade edildi.

"MESLEKTAŞLARIMIZ KAPSAM DIŞI BIRAKILMIŞ"

2026 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu’na ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan Kanun Teklifiyle kamudaki üst düzey yöneticiler ile bazı uzman ve meslek mensupları gibi kadro ve ünvanlara yaklaşık 30 bin TL seyyanen zam yapılmasının önerildiği ve komisyonca kabul edildiği anımsatılan açıklamada, "Meslektaşlarımız kapsam dışı bırakılmış ve taleplerimiz yine görmezden gelinmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Bugüne kadar gelinen süreçte kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi talepleri, toplu sözleşme sürecinde de meclis komisyonlarındaki görüşmelerde de iktidar tarafından yok sayılmıştır. Meslektaşlarımıza nitelikli kazanımlar sağlayacak önergeler mecliste bekletilmekte, komisyon ve ilgili kurumların değerlendirmelerine sunulmamakta, algı ve oyalama politikası uygulanmaktadır.

Kamudaki eşdeğer meslek sınıflarına farklı gerekçelerle maaş ve özlük iyileştirmeleri verilirken, meslektaşlarımız sürekli olarak dışlanmaktadır. Ülkede hayata geçirilen tüm projelerde, yaratılan tüm zenginlikte, geliştirilen tüm teknolojide büyük bir payı olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaratıcı emeği ne yazık ki her geçen gün değersizleştirilmektedir.

Bu durum, kamu çalışanları arasında iş barışını bozmakta; eşitlik, liyakat ve verimliliği zayıflatmaktadır. Sunulan sınırlı düzenlemeler, kamunun büyük çoğunluğunu oluşturan emekçileri ve emeklileri yok saymaktadır. Kamu personel rejimi Devlet Memurları Kanunu ile günümüze kadar çeşitli değişikliklere uğrayarak sürdürülmüş ancak sorunlar istenilen/beklenen düzeyde giderilememiş ve ekonomik-politik sebeplerle eşitlik ilkesi zarar görmüştür.

"LİYAKAT, KARİYER VE SINIFLANDIRMA KAVRAMLARI YOZLAŞTIRILMIŞTIR"

Personel rejimince yapılan köklü düzenlemelerin belirli toplumsal, siyasal ve ekonomik olaylar sonucu gerçekleştiği ve bu düzenlemelerin de doğal olarak düzenlendikleri dönemlerin izlerini taşıyarak kalıcı çözümler yerine, günü kurtaran çalışmaların ötesine gidemediği görülmüştür. Bu bağlamda kamu personel rejiminde mevcut karmaşanın giderilmesi öncelikle çözüm üretilmesi gereken sorunlardan biridir. Kamu personel rejiminde yapılan çalışmalar ve değişiklikler pozitif görünümlü yasalar da dahil olmak üzere ücret/maaş talebine sıkışmış personel rejiminin kamusal, kalkınma, modernleşme ve sosyal yönünü göz ardı etmiştir. Bu sebeple liyakat, kariyer ve sınıflandırma kavramları yozlaştırılmıştır.

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının yıllardır sürdürülen yanlış politikalarda ısrar edilerek çözülemeyeceği açıktır. Meslektaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışma, emeğinin karşılığını alma ve hak ettiği şekilde yaşayabilme talepleri dikkate alınmak zorundadır. Gelecek hem ülkemiz mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetleri açısından, hem de mühendis, mimar ve şehir plancıları açısından kaygı vericidir. Meslektaşlarımızın talepleri aynı zamanda ülkemiz için bir gelecek meselesidir.

Kamudaki üst düzey yöneticiler ile bazı uzman ve meslek mensuplarına yapılması düşünülen 30 bin TL seyyanen zam tüm kamu emekçilerine de yansıtılmalı ve kamu çalışanı meslektaşlarımıza ilişkin yıllardır dile getirdiğimiz taleplerin gereği ivedilikle hayata geçirilmelidir.

Bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz:

Bütçe kanunu ile birlikte kamuda çalışan meslektaşlarımızın ekonomik ve özlük haklarını iyileştirecek adımlar bir an önce atılmalı, bu çerçevede Birliğimizce önerilen ancak yıllardır meclis komisyonlarında bekletilmekte olan kanun teklifleri yasallaştırılmalıdır.

Kamuoyunda 3600 ek gösterge düzenlemesi olarak bilinen çalışmada kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek göstergeleri 4200’e çıkartılmış ancak yansıtma oranları %145’te sabit kaldığı için herhangi bir fayda sağlamamıştır. Ek gösterge oranlarının mühendis, mimar, şehir plancıları için yeniden düzenlenmesi, çarpan grubu değişen diğer çalışanlar gibi bu çalışanların da emeklilikte hak ettiklerini alabilmeleri için çarpan grubunu bir üste çıkaracak yeni ek gösterge rakamlarının belirlenmesi gereklidir. Ek gösterge oranı kıdem ile birlikte artarak 5400’ü geçmeli ve 1. derecenin 4. kademesindeki mühendis, mimar, şehir plancısı için ek gösterge 6400 olmalıdır.

Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında ödenen Özel Hizmet Tazminatının tavan oranı artırılarak en az %260 olmalıdır ve bu oran emekli aylık ücretlerine de yansıtılmalıdır.

Meslektaşlarımızın aldıkları büyük sorumluluğun ve özverili çalışmaların karşılığı olarak risk ve sorumluluk tazminatı adı altında ödeme kalemi oluşturulmalı, Teknik Sorumluluk Ödemesi olarak her ay memur aylık katsayısının yirmi beş bin (25.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutarda ilave ödeme yapılmalıdır.

Başmühendis, Başmimar, Mühendis, Mimar, Bölge Plancısı ve Şehir Plancılarının Ek Ödeme oranları, %180 ile %200 seviyesine yükseltilmeli ve emekli keseneğine yansıtılmalıdır.

Emekli olmuş mühendis, mimar ve şehir plancılarının emeklilik haklarında ve aylıklarında iyileştirme yapılmalıdır. Emekli Sandığı Kanununda yapılacak bir düzenlemeyle her ay aylıklarıyla birlikte, (20.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek olarak ilave ödeme yapılmalıdır

Kamuda çalışan toplam personel içerisinde teknik hizmetler sınıfına tabi kamu çalışanı sayısı oldukça yetersizdir. Mühendis, mimar, şehir plancılarının kamuda istihdam, atama ve güvenceli kadro konusunda ihtiyaca uygun alım talebi yaratılmalı ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır.

Ücretli kesimlerin omuzuna yıkılan vergi yükü hafifletilmeli, bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayanmalıdır. Kamu çalışanları ücretlerinde yapılan gelir vergisi dilimine bağlı mağduriyet giderilmelidir."

TMMOB Başkanı Koramaz, "Meslektaşlarımızın talepleri aynı zamanda ülkemizin geleceği açısından bir zorunluluktur" diyerek, hak mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

"Birlikte mücadele etmezsek ne ortak bir geleceğimiz ne de hak ettiğimiz eşit, özgür, adil bir ülkemiz olacaktır" diyen Koramaz, "Taleplerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. İnsan onuruna yakışır bir yaşam istiyoruz" ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.