TMMOB'dan BirGün'e destek ziyareti

BirGün/ANKARA

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanmasının ardından BirGün Ankara Bürosu’na destek ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Emin Koramaz, halkın haber alma hakkına bir saldırı oldığunu belirterek “İsmail Arı’nın tutuklanması hukukun ve temel hakların nasıl keyfi biçimde askıya alındığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tutuklama yalnızca bir gazetecinin özgürlüğünün gaspı değil; aynı zamanda yargının siyasal iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda işletildiğinin açık bir göstergesidir. Bağımsız ve halktan yana, kamu yararı için gazetecilik yapan BirGün Gazetesi’nin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Toplumsal desteğini yitiren iktidarın, hukuksuz uygulamaları bir yönetim biçimi haline getirdiğini belirten Koramaz, “Bu düzende; seçilmiş belediye başkanlarından bürokratlara, siyasetçilerden gazetecilere, akademisyenlerden öğrencilere kadar toplumun her kesiminden muhalif olan herkes sistematik biçimde hedef alınmakta, baskı politikaları giderek yaygınlaştırılmaktadır. İsmail Arı derhal serbest bırakılmalıdır. Hukuksuz biçimde tutuklanan tüm gazeteciler derhal özgürlüklerine kavuşturulmalıdır” ifadelerini kullandı.

MMO: ÖZGÜR BASININ YANINDAYIZ

Makine Mühendisleri Odası da BirGün’e dayanışma ziyaretinde bulundu. MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arife Kurtoğlu, Ankara Şube Başkanı Serap Özpolat Çete ve Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Sami Gökoğlu, Gazeteci İsmail Arı’nın tutuklanması nedeniyle BirGün Gazetesi’ne desteklerini iletti. Oda yönetimi, özgür basının yanında olduklarının altını çizdi.