TMMOB'dan Saraçhane'de CHP'ye dayanışma ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmaları ve gözaltılar sonrası CHP'ye dayanışma ziyareti sürüyor.

TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve TMMOB Yönetim Kurulu, bugün Saraçhane'de CHP'ye dayanışma ziyaret gerçekleştirdi.

Koramaz, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hukukun siyasallaştığı, irademizin gasp edildiği bugünlerde, TMMOB olarak dayanışma içerisinde olduğumuzu bildirmek için bugün TMMOB Yönetim Kurulumuzla beraber Özgür Özel'le toplantı yapacağız" dedi.