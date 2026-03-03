TMMOB'den 3 Mart açıklaması: "İş cinayetleri kader değildir"

3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü'nde TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, KESK Ankara Şubeler Platformu ve Ankara Tabip Odası ile birlikte TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, burada yaptığı basın açıklamasında iş cinayetlerinin "önlenebilir" olduğunu vurgulayarak, mevcut denetimsizliğe sert eleştirilerde bulundu.

KOZLU’DAN BUGÜNE

Açıklamasına Kozlu maden katliamında yitirilen işçileri anarak başlayan Koramaz, 3 Mart tarihinin TMMOB tarafından tesadüfen seçilmediğini hatırlattı. Koramaz, "Bilimin ve mühendisliğin bu denli geliştiği bir çağda, madenlerin ve şantiyelerin hâlâ emekçilere mezar olması kabul edilemez," dedi.

GÜNDE EN AZ 6 ÖLÜM

Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği tablosunun "karanlık" olduğunu belirten Koramaz, çarpıcı istatistikler paylaştı:

AKP Dönemi Toplam Kayıp: En az 32.000 işçi.

6331 Sayılı Kanun Sonrası: En az 20.000 işçi.

Günlük Ortalama: Her gün en az 6 emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor.

"DENETİM YOK DENİLECEK KADAR AZ"

TMMOB Başkanı Kormaz 2025 yılı verilerine dayanarak kamusal denetimin iflas ettiğini ifade etti. Türkiye’de bulunan yaklaşık 2,3 milyon işyerinin sadece %0,35’inin (8.161 işyeri) iş sağlığı yönünden denetlendiğini açıklayan Koramaz, bu durumun cinayetlere davetiye çıkardığını belirtti: "Soma, Ermenek, Amasra ve diğerleri... Bu isimler sadece birer yer adı değil; denetimsizliğin ve kâr hırsının simgesidir."

"İSG HİZMETLERİ PİYASAYA TERK EDİLDİ"

6331 sayılı kanunla birlikte iş sağlığı ve güvenliği alanının "taşeronlaştırıldığını" ifade eden Koramaz, şu eleştirilerde bulundu:

Mesleki Bağımsızlık Sorunu: İş güvenliği uzmanlarının %90’ı OSGB’ler (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri) aracılığıyla çalışıyor. İşverenle olan ticari ilişki, uzmanların bağımsız karar almasını engelliyor.

Özelleştirme Zafiyeti: Eskiden kamusal bir kurum olan İSGÜM tarafından yapılan ölçümlerin özel laboratuvarlara devredilmesi, denetimde ciddi zafiyetler yaratıyor.

TMMOB, iş cinayetlerinin durdurulması için acil bir sistem değişikliği çağrısında bulundu. Koramaz, çözüm yolunu şu sözlerle özetledi: "Üniversitelerin, sendikaların ve meslek örgütlerinin katılımıyla; idari ve mali yönden tam bağımsız bir ulusal işçi sağlığı ve güvenliği kurumu oluşturulmadığı sürece bu tablo değişmeyecektir."