TMMOB'den 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri için 9 maddelik talep

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Koramaz, "TMMOB, bu süreçte çalışanların "grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı" mücadelesinde, çalışanlarla ve onların örgütleri ile omuz omuza duracaktır" dedi.

"tüm meslektaşlarımızı, mesleğimize sahip çıkmak, haklarımızı korumak ve insanca yaşayabileceğimiz bir ücret düzeyi için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz" diyen Koramaz, "Kamudaki mühendis, mimar ve şehir plancılarının taleplerinin savunucusu olmaya ve sorunların çözülmesi için her platformda mücadele vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Koramaz, açıklamasında 9 maddelik taleplerini de açıkladı.

Emin Koramaz'ın açıklamaları şöyle:

"4 milyon kamu çalışanı ve 2 milyonu aşkın memur emeklisinin maaş ve özlük haklarının belirleneceği 8.Dönem Toplu Sözleşme süreci başladı.

Toplu sözleşme süreçleri sadece maaş artışı pazarlığı yapılan değil, emekçilerin çalışma yaşamına ilişkin ekonomik, sosyal ve özlük sorunlarına çözüm aranan süreçlerdir.

En baştan dile getirmekte fayda var ki, bugüne kadar 14 yıl içinde 7 kez yapılan toplu sözleşmelerde kamu emekçilerine sadece daha fazla yoksulluk, güvencesizlik ve sefalet teklif edilmiştir.

İktidar ile yetkili yandaş sendika arasında mutabakata bağlanan Toplu Sözleşme maddelerinin emekçiler ve özelde meslektaşlarımız açısından hiçbir anlamı olmamıştır. Tarafların eşit biçimde masada bulunmadığı mevcut düzende imzalanan Toplu Sözleşmeler kamu emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarının her geçen yıl daha fazla erimesine neden olmaktadır.

7.Dönem toplu sözleşme sürecine bakacak olursak!

Mutabakat içeren genele ilişkin 50 maddenin; 31 maddesi bir önceki sözleşmenin (2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme) maddeleri ile aynı kalmıştır. 12 maddesi ise bir önceki sözleşmenin kapsamının kısmen genişletildiği maddelerdir. Bu 12 maddede de yapılan artışların en düşük seviyede tutulduğu görülmüştür. Örneğin, 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi aylık ödemeye çevrilmiş ve katsayıda yapılan 2 puanlık artış ile bugünkü rakamlara göre toplu sözleşme ikramiyesi aylık sadece 0.33 TL artmıştır.

Kazanım diye sunulan toplu sözleşme işte budur ve emekçilere reva görülen sefalet düzeninin tasdik edilmesiyle sonuçlanmıştır.

Sadece 2025 Ocak ayından itibaren vergi ve harçlara, Yeniden Değerleme Oran’ında, yani %44 zam yapılmıştır. Her adımda ödediğimiz KDV’de geçtiğimiz yıla göre %81, ÖTV’de ise %51 artış yapılmıştır. Adaletsiz dilimlere kesilen Gelir Vergisi önceki yıla göre %79 arttırılmıştır. TÜİK’in son verilerine göre 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 43,23’tür. En son 3 Temmuz’da açıklanan sanal TÜİK verileri bile eğitim enflasyonunun yüzde 73,33’e, Kira-konut enflasyonun ise yüzde 65,54’e ulaştığını göstermektedir.

Kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaş zammı, yandaş sendika ile yapılan mutabakat ve TÜİK’in şaibeli enflasyon rakamları uyarınca değil, emekçilerin içinde bulunduğu derin yoksullaşma ve alım gücü kaybı dikkate alınarak yapılmak zorundadır.

Yapılması gereken ilk şey, ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırları gözetilerek kamu emekçilerinin maaşlarının insanca yaşanacak bir düzeye yükseltilmesidir.

Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Emeğini ve Taleplerini Yok Sayamazsınız!

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi talepleri, geçmiş toplu sözleşme süreçlerinde iktidar tarafından göz ardı edilmiştir.

Günümüze kadar mühendis, mimar ve şehir plancılarının talepleri üzerinden umut tacirliği yapılmış ama mutabakat maddeleri içerisinde meslektaşlarımıza nitelikli bir kazanım sağlanmamıştır. Ne yazık ki yetkili sendika, meslektaşlarımızı ilgilendiren kendi talepleri konusunda bile irade gösterememiştir.

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının yıllardır sürdürülen yanlış politikalarda ısrar edilerek çözülemeyeceği açıktır.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesi yolundaki taleplerimizi ve sorunun çözümüne ilişkin için önerilerimizi yıllardır Cumhurbaşkanlığı’na, TBMM Başkanlığı’na, Bakanlıklara, kamuda örgütlü sendika konfederasyonlarına ve TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere iletiyoruz. Meslektaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışma, emeğinin karşılığını alma ve hak ettiği şekilde yaşayabilme talepleri dikkate alınmak zorundadır.

Ülkemizin; sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati öneme sahip meslekleri icra eden bizlerin ekonomik sorunlarının çözülmesi ve meslek onurumuzun korunması konusunda adımlar atılmasını beklemekteyiz.

TALEPLER

Üyelerinin sorunlarının toplumun sorunlarından ayrılmayacağı bilinciyle, TMMOB olarak tüm taraflara bir kez daha sesleniyoruz. Sorunlarımızın aşılması için:

• Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükü hafifletilmeli, bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayanmalıdır. Kamu çalışanları ücretlerindeki gelir vergisi dilimine bağlı mağduriyet giderilmelidir.

• Çalışma dönemlerinde ücret kalemlerden biri olan ek ödeme emekliliğe yansıtılmalıdır. Başmühendis, Başmimar, Mühendis, Mimar, Peyzaj Mimarı, İç Mimar, Bölge Plancısı ve Şehir Plancılarının Ek Ödeme oranları, %180 ile %200 seviyesine yükseltilmeli ve emekli keseneğine yansıtılmalıdır.

• Kamuoyunda 3600 ek gösterge düzenlemesi olarak bilinen çalışmada kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek göstergeleri 4200’e çıkartılmış ancak yansıtma oranları %145’te sabit kaldığı için herhangi bir fayda sağlamamıştır. Ek gösterge oranlarının mühendis, mimar, şehir plancıları için yeniden düzenlenmesi, çarpan grubu değişen diğer çalışanlar gibi bu çalışanların da emeklilikte hak ettiklerini alabilmeleri için çarpan grubunu bir üste çıkaracak yeni ek gösterge rakamlarının belirlenmesi gereklidir. Ek gösterge oranı kıdem ile birlikte artarak 5400’ü geçmeli ve 1. derecenin 4. kademesindeki mühendis, mimar, şehir plancısı için ek gösterge 6400 olmalıdır.

• Kamuda çalışan toplam personel içerisinde teknik hizmetler sınıfına tabi kamu çalışanı sayısı oldukça yetersizdir. Mühendis, mimar, şehir plancılarının kamuda istihdam, atama ve güvenceli kadro konusunda ihtiyaca uygun alım talebi yaratılmalı ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır.

• İstihdamın artırılması için kamunun işlerinin kamu adına görev yapan devlet memurlarınca yapılması, bu kapsamda taşerona devredilen tüm sözleşmelerin iptal edilerek bu işler için kamu personeli istihdamının sağlanması ve ücretlerin de insanca yaşam düzeyine çıkartılması zorunluluktur.

• Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında ödenen Özel Hizmet Tazminatının tavan oranı artırılarak en az %260 olmalıdır ve bu oran emekli aylık ücretlerine de yansıtılmalıdır.

• Meslektaşlarımızın aldıkları büyük sorumluluğun ve özverili çalışmaların karşılığı olarak risk ve sorumluluk tazminatı adı altında ödeme kalemi oluşturulmalıdır.

• Teknik Sorumluluk Ödemesi olarak her ay memur aylık katsayısının yirmi beş bin (25.000) ile çarpılması sonucunda bulunan tutarda ilave ödeme yapılmalıdır.

• Emekli olmuş mühendis, mimar ve şehir plancılarının emeklilik haklarında ve aylıklarında iyileştirme yapılmalıdır. Emekli Sandığı Kanununda yapılacak bir düzenlemeyle her ay aylıklarıyla birlikte, (20.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek olarak ilave ödeme yapılmalıdır.

"BİRLİKTE MÜCADELE" ÇAĞRISI

TMMOB, bu süreçte çalışanların "grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı" mücadelesinde, çalışanlarla ve onların örgütleri ile omuz omuza duracaktır.

Ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde büyük emekleri olan tüm meslektaşlarımızı, mesleğimize sahip çıkmak, haklarımızı korumak ve insanca yaşayabileceğimiz bir ücret düzeyi için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Kamudaki mühendis, mimar ve şehir plancılarının taleplerinin savunucusu olmaya ve sorunların çözülmesi için her platformda mücadele vermeye devam edeceğiz.

İnsan onuruna yakışır bir yaşam ve insanca yaşanacak bir ülke istiyoruz!"