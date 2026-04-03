TMMOB'den AYM kararı sonrası Tayfun Kahraman açıklaması

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), "Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda yargılama süreci başlatılmalı ve Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılmalıdır" açıklaması yaptı.

TMMOB, Anayasa Mahkemesi’nin Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, AYM kararının herkes için bağlayıcı olduğu vurgulandı. Karar doğrultusunda yeniden yargılama sürecinin derhal uygulanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Anayasa Mahkemesi, Birliğimize bağlı TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda görev yapmış olan Tayfun Kahraman hakkında bir kez daha hak ihlali kararı vermiş; ilk kararının uygulanmamasını bireysel başvuru hakkının ihlali olarak açıkça ortaya koymuştur.

Anayasa Mahkemesi kararları, diğer tüm yargı organları dahil olmak üzere herkes için bağlayıcıdır. Bu bağlayıcılığın yok sayılması, hukukun üstünlüğü ilkesinin açık ihlali olduğu gibi, ülkenin eşit, özgür ve adil bir geleceğe dair umutlarını da ağır biçimde zedelemektedir.

Bir kez daha ifade ediyoruz: Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir düzen, hukukun üstünlüğünü ortadan kaldırdığı gibi demokratik hukuk devleti ilkesini de fiilen askıya almaktadır. Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda yeniden yargılama süreci ivedilikle başlatılmalı, hukuka aykırı uygulamalara son verilmeli ve Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılmalıdır."