TMMOB'den CHP'ye "mutlak butlan" kararı sonrası dayanışma ziyareti

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) heyeti, CHP Kurultayı’na yönelik verilen "mutlak butlan" kararı üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e dayanışma ziyaretinde bulundu. Görüşmede, yargı eliyle siyasete ve demokratik süreçlere müdahale edilmesine sert tepki gösterildi.

22 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşen ziyarete TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz öncülüğündeki geniş bir heyet katıldı. CHP Genel Merkezi’ndeki kabulde, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da hazır bulundu. TMMOB’ye bağlı çok sayıda akademik odanın başkan ve yöneticisi de görüşmede yer alarak ana muhalefet partisine desteklerini sundu.

"BU KARAR SİYASİDİR, TARİHE DEMOKRASİ AYIBI OLARAK GEÇECEK"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan TMMOB Başkanı Emin Koramaz, mahkemenin verdiği kararın hukuki değil siyasi olduğunu vurguladı. Koramaz, "Bir kez daha yargı eliyle demokratik süreçlere, halkın iradesine ve siyasete müdahale edilmekte, tüm toplumsal muhalefete gözdağı verilmektedir. 'Mutlak butlan' kararı siyasi bir karardır ve tarihe demokrasi ayıbı olarak geçecektir" dedi.

İktidarın muhalefeti etkisizleştirmeye çalıştığını söyleyen Koramaz, bu tür baskıların toplumsal güveni zedelediğini belirtti: "Ülkeyi yönetenlerin hukuk dışı yollarla muhalefeti etkisizleştirmeye yönelik bu baskı ve dayatmaları asla kabul edilemez. Yaşanan hukuksuzluklar, mevcut toplumsal krizleri daha da derinleştirmekte, toplumun demokrasiye duyduğu güveni aşındırmaktadır. Hiç kimsenin halkın demokratik iradesine ipotek koymaya hakkı yoktur."

"KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA"

Türkiye’nin geleceğinin baskıcı politikalardan değil evrensel demokratik ilkelerden geçtiğini söyleyen Koramaz, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bizler, TMMOB ve bağlı Odaları olarak; Türkiye’nin geleceğinin dikta uygulamalarından değil demokrasinin evrensel değerlerinden geçtiğini bir kez daha vurguluyoruz. Eşit, demokratik, aydınlık ve gerçekten bağımsız yarınlarımız için 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyoruz."

GENİŞ KATILIMLI HEYET EŞLİK ETTİ

Görüşmeye TMMOB üst yönetiminin yanı sıra Bilgisayar, Elektrik, İnşaat, Ziraat, Çevre, Gıda, Harita ve Kadastro, Jeofizik, Jeoloji, Maden, Makina, Metalurji ve Şehir Plancıları Odalarından çok sayıda kurul üyesi ve oda başkanı katıldı. CHP Lideri Özgür Özel ise TMMOB heyetinin bu kritik süreçte gösterdiği demokratik dayanışma için teşekkürlerini iletti.