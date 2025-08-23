TMMOB'den Diyanet'e tepki: "Şeriat hukuku çağrılarına hayır!"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son Cuma hutbesinde eşit miras hakkına yönelik ifadelerine sert tepki göstererek, laiklik ve hukuk devleti vurgusu yaptı.

“Şeriat Hukuku Çağrılarına Hayır! Aklın ve Bilimin Egemen Olduğu Laik ve Demokratik Bir Ülke İstiyoruz!” başlıklı açıklamada, Diyanet’in Anayasa’yı ihlal ettiği vurgulandı.

Koramaz, geçtiğimiz hafta yayımlanan hutbede kadınların miras hakkının hedef alındığını ve bunun ilahi adaletle ilişkilendirilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirtti. Hutbede geçen, "Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır" ifadesinin açıkça eşit miras hakkına saldırı olduğunu kaydetti.

"MEDENİ KANUN’U YOK SAYMAKTADIR"

TMMOB Başkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın laiklik ilkesine aykırı davrandığını, anayasal düzeni ve Medeni Kanun’daki eşitlik hükümlerini çiğnediğini söyledi. Diyanet’in AKP iktidarı döneminde, toplumu tek bir mezhebin kurallarıyla şekillendirmeye çalışan ideolojik bir aygıta dönüştüğünü ifade etti.

Açıklamada, yalnızca hutbedeki ifadelerin değil, bunları mümkün kılan siyasi sistemin de tehlike arz ettiğine dikkat çekildi. Koramaz, "İktidarın siyasal İslamcı ideolojisi kadın bedeni, kimliği ve emeği üzerindeki tahakkümünü sürdürüyor. Bu fetva da gerici uygulamaların devamıdır" dedi.

AKP’nin 23 yıllık iktidarında laikliğin, hukukun üstünlüğünün ve sosyal devlet anlayışının tasfiye edildiğini vurgulayan Koramaz, yerine tek adam rejiminin, tarikat-cemaat ilişkilerinin ve parti devletinin ikame edildiğini söyledi.

"LAİKLİK YAŞAM HAKKIDIR"

TMMOB açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesini hatırlatarak, herkes için eşit, özgür ve laik bir yaşamın garanti altına alınması gerektiği ifade edildi. Diyanet’in hutbe ve fetvalarıyla toplumsal barışı zedelemesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Son olarak tüm devlet kurumları ve yöneticiler, Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere uymaya davet edildi. TMMOB, emek ve meslek örgütleriyle birlikte, insan haklarına dayalı, laik ve demokratik bir hukuk devleti mücadelesini sürdüreceklerini bildirdi.