TMMOB'den Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin kapsamlı rapor: İhmaller zinciri 78 can aldı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ya meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili raporunu yayımladı.

TMMOB’ye bağlı Elektrik Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Mimarlar Odalarının facianın üzerinden 1 geçtikten sonra yayımlanan kapsamlı raporunda denetim ve bakım hizmetlerinin yetersizliğine dikkat çekildi.

TMMOB, yetki ve sorumluluk sahibi kurum ile kuruluşlara çağrı da yaptı.

YANGIN GÜVENLİĞİ MEVZUATINA AYKIRILIKLAR

Raporda, Grand Kartal Otel'in mevcut yangın güvenliği yönetmeliklerine uygun olmadığına dair çarpıcı tespitler yer aldı. İtfaiye raporları, görgü tanıklarının ifadeleri, mülkiye başmüfettişlerinin ön raporu ve uzman gözlemlerine dayanarak belirlenen eksikliklerden bazıları şunlar:

Yangın Merdiveni Eksikliği: Mevzuata göre en az iki yangın merdiveni olması gerekirken otelde sadece bir yangın merdiveni bulunuyordu. Ayrıca merdivenin yangına dayanıklılığı yetersizdi ve güvenlik holü yoktu.

Yanıcı Malzeme Kullanımı: Otelin dış cephe kaplamasında yanıcı XPS malzeme kullanıldığı, tavanların büyük bölümünün yanıcı ahşap lambri ile kaplandığı tespit edildi.

İtfaiye Erişim Sorunu: İtfaiye araçlarının binaya rahat ulaşabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmadığı, özellikle otelin arka kısmında müdahale alanının sınırlı olduğu belirlendi.

Yangın Söndürme Sistemleri Yetersizdi: Otomatik yağmurlama (sprinkler) sistemi bulunmadığı gibi, yangın dolaplarına su sağlayan depoda suyun olmadığı anlaşıldı.

Gaz Algılama ve Kesme Sistemi Eksikliği: Mutfakta bulunan ocaklar için otomatik yangın söndürme sistemi olmadığı, ayrıca gaz algılama ve gaz kesme sisteminin bulunmadığı ortaya çıktı.

Asansörler Devredeydi: Yangın anında otomatik olarak devre dışı kalması gereken asansörler çalışır durumdaydı ve bazı kayıpların bu nedenle yaşandığı belirlendi.

Yangın Algılama Sistemleri Çalışmadı: Mevzuata uygun şekilde kurulması gereken yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, yangın esnasında çalışmadığı tespit edildi.

DENETİM EKSİKLİKLERİ VE SORUMLULAR

TMMOB raporu, Grand Kartal Otel'in birçok kez denetlenmesine rağmen yangın güvenliği ile ilgili hayati eksikliklerin göz ardı edildiğini vurguladı. Otelin 2011, 2016, 2019, 2021 ve 2024 yıllarında toplam beş kez İl Özel İdaresi tarafından denetlendiği, ancak denetimlerin yalnızca gıda hijyeni ve çevresel faktörler üzerine yapıldığı ortaya çıktı. Yangın güvenliği konusunda denetim yapılıp yapılmadığı belirsizliğini koruyor.

TMMOB yetkilileri, konaklama tesislerinin denetiminden sorumlu olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Özel İdaresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sigorta şirketlerinin bu faciadan sorumlu olduğunu belirtti.

“HALKIN CAN GÜVENLİĞİ KAR HIRSINA FEDA EDİLEMEZ”

TMMOB’nin raporunda şu çağrılar yer aldı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizm belgesi verdiği tesisleri düzenli olarak denetlemesi,

turizm belgesi verdiği tesisleri düzenli olarak denetlemesi, İl Özel İdaresi’nin ruhsat aşamasında belirlenen yangın güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını takip etmesi,

ruhsat aşamasında belirlenen yangın güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını takip etmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konaklama tesislerinde yangına hazırlık denetimlerini artırması,

konaklama tesislerinde yangına hazırlık denetimlerini artırması, Sigorta şirketlerinin yangın güvenliği denetimlerini gerçekleştirmesi,

yangın güvenliği denetimlerini gerçekleştirmesi, LPG dağıtım şirketlerinin tesisat güvenliğini periyodik olarak kontrol etmesi,

tesisat güvenliğini periyodik olarak kontrol etmesi, AFAD ve Belediyeler Birliği'nin itfaiye hizmetleriyle ilgili istatistik verilerini analiz edecek bir birim kurması.

TMMOB’ye bağlı Elektrik, İnşaat, Makina Mühendisleri ve Mimarlar Odaları, kamusal denetim mekanizmalarının devre dışı bırakılmasının büyük felaketlere yol açtığını ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için ilgili tüm kurumları görevlerini yerine getirmeye çağırdı.