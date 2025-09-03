TMMOB'den kayyum kararına tepki: "Hukuki değil siyasi bir karardır"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevlerinden uzaklaştırılması ve yönetim için kayyum heyeti görevlendirilmesine tepki gösterdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzasıyla yapılan açıklamada, "CHP İstanbul İl Yönetimi’ne mahkeme kararıyla kayyum atanmasını asla kabul etmiyoruz. Bu hukuksuzluktan derhal dönülmelidir" denildi.

Koramaz açıklamasında, Türkiye’nin bir "keyfiyet rejimi" altında yönetildiğini vurgulayarak, alınan kararın hukuki değil, siyasi bir tercih olduğunu kaydederek "Tek adam rejiminin demokrasiye bakışının özeti" olarak nitelendirdiği bu uygulamanın, halk iradesine yönelik açık bir müdahale olduğunu belirtti.

"HALK İRADESİ GASP EDİLİYOR"

Koramaz, sandıktan çıkan sonucun gasp edilerek halk iradesinin çiğnendiğini ve bu süreçte parti yöneticilerinin kayyumlarla görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Gözaltılar ve tutuklamalarla kamuoyuna gözdağı verilmeye çalışıldığını ifade eden Koramaz, “Bu ülkenin ve halkımızın demokratik geleceğine darbe vurulmaktadır. Hukukun araçsallaştırılması asla kabul edilemez" dedi.

İktidarı, ülkenin temel sorunlarıyla yüzleşmeye ve halkın iradesine saygı duymaya çağıran Koramaz, asıl gündemin işsizlik, açlık, borç yükü ve güvencesizlik olduğunu hatırlattı. “Acil demokrasi talep ediyoruz” diyen Koramaz, TMMOB’un her zaman eşitlikten, özgürlükten ve adaletten yana tutum alacağını yineledi.

“Bu karanlığı hep beraber mücadele ederek dağıtacağız” diyen Koramaz, demokratik değerlere sahip çıkma çağrısı yaptı.