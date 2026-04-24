TMMOB'den Kurtuluş Parkı'nda direnen Doruk Madencilik işçilerine destek ziyareti

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinden Ankara’ya yürüyerek Kurtuluş Parkı’nı direniş alanına çeviren Doruk Madencilik işçilerine destek ziyaretinde bulundu. 24 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen ziyarete TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, birlik yöneticileri ve üyeleri katıldı.

"HAK GASPLARI KABUL EDİLEMEZ"

Ziyarette konuşan TMMOB heyeti, işçilerin aylardır ödenmeyen ücretleri, gasp edilen kıdem ve ihbar tazminatları ile güvencesiz çalışma koşullarına karşı yürüttükleri mücadelenin meşru olduğunu belirtti. Yaşanan sürecin hukuk ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, kamusal denetimin ortadan kaldırılmasının bu tür hak gasplarına zemin hazırladığı ifade edildi.

"İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN BİR ZORUNLULUK"

TMMOB tarafından yapılan açıklamada, maden sektörü başta olmak üzere tüm çalışma alanlarında bilimin ve tekniğin rehberliğinde üretim yapılması gerektiği hatırlatıldı. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin bir zorunluluk olduğunun altı çizilirken, Doruk Madencilik işçilerinin birikmiş ücretlerinin derhal ödenmesi, tüm tazminat haklarının eksiksiz karşılanması ve güvenceli çalışma koşullarının sağlanması talepleri dile getirildi.

TMMOB adına konuşan Emin Koramaz, şu ifadeleri kullandı:

“TMMOB kuruluşundan beri emeğin yanındadır, emekçinin yanındadır. Bugün burada bir demokrasi ayıbına şahitlik ediyoruz. Maden sahiplerine, yerli ve yabancı tekellere açık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçiye kapalı.

Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesi bizlerin de mücadelesidir. Tüm Türkiye emekçilerinin, tüm sınıf kardeşlerimizin mücadelesidir. Bu ülkenin madenleri sadece bir avuç sermaye kesiminin değildir, tüm halkındır. Madenler özelleştirilirse, madenlerde kamucu politikalar oluşturulmazsa burada yaşanan trajedilere şahit olursunuz. İş kazaları, iş cinayetleri artar. Yeni Somalar gelir. Madenler, sanayinin, enerji üretimi ve insan yaşamının en temel girdisidir. Madenler halkındır, satılamaz. Buradan Cumhurbaşkanı’nı, ilgili bakanlıkları, gözünü, kulağını, yönünü, bu ülke halkına ve madencilere çevirmeye çağırıyoruz.”

Koramaz, konuşmasının sonunda TMMOB'un emeğin sömürülmesine ve güvencesizliğe karşı Doruk Madencilik işçilerinin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.