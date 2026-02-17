TMMOB'den SGK önünde ücret eylemi: "Meslek onuru için birlikte mücadeleye!"

TMMOB ve SGK arasında imzalanan mühendis, mimar ve şehir plancıları asgari ücret protokolünün, yaklaşık 9 yıl önce SGK tarafından tek taraflı feshine karşı mücadele sürüyor. Geçen 9 yılda meslektaşlarının giderek daha ağır bir geçim yüküyle baş başa bırakıldığını söyleyen TMMOB, meslek onuru için bir arada mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini duyurdu.



TMMOB, bugün İstanbul Beyoğlu'nda bulunan SGK İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. "Mühendis, mimar ve şehir plancıları sefalete mahkûm edilemez! Haklarımızdan ve geleceğimizden vazgeçmiyoruz" diyen TMMOB, burada gerçekleştirdiği basın açıklamasında meslektaşlarını sefalete mecbur bırakacak protokol feshini reddettiklerini bir kez daha vurguladı.

EN YAYGIN SORUN DÜŞÜK ÜCRETLER

Basın açıklamasını, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aydan Adanır Usta okudu. Açıklamada asgari ücret protokolünün 2012 yılında yoğun bir çalışmanın sonucunda imzalandığını vurgulayan Usta, TMMOB'nin kurulduğu günden bu yana, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ortak ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması için mücadele ettiğini hatırlattı.

Açıklamada, "Üyelerimize ve topluma karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, Anayasa ve yasalardan aldığımız yetkiyle meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek için her zeminde mücadele etmekteyiz ve edeceğiz. Ülkemizde yaratılan tüm zenginliklerde, fikri yaratıcılığı ve emeği olan meslektaşlarımızın ortaya koyduğu emeğin karşılığını alması, mesleki gelişimini sürdürebileceği koşullarda insanca yaşayabileceği bir gelire sahip olması ortak önceliğimizdir. Uygulanan neoliberal politikalar nedeniyle meslek emeğimizin planlı biçimde değersizleştirildiği özellikle son yıllarda yaşanan kuralsızlaştırma uygulamaları ve mevzuat değişiklikleri nedeniyle hem kamuda hem de özel sektörde çalışan meslektaşlarımız çok büyük hak kayıplarına uğramıştır. Yanlış yükseköğretim ve istihdam politikaları nedeniyle işsizlik ve düşük ücretlerle çalıştırma meslek alanımızın en yaygın sorunu haline gelmiştir" denildi.

SERMAYE HEDEF ALDI

Protokolün 2017 yılında sermayenin itirazları doğrultusunda SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesinin yıllar içinde yarattığı yoksulluğa dikkat çekilen açıklamada, "TMMOB ile SGK arasında imzalanan protokolün feshedilmesine rağmen Birliğimiz ücretli çalışan meslektaşlarımızın gelir düzeylerini koruyabilmek için her yılın başında Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları için Asgari Ücret belirlemeye ve duyurmaya devam etmiştir. TMMOB Asgari Ücret düzeyi, hala sektörde yapılan pek çok anlaşmada ve ücret düzeylerinin belirlenmesine ilişkin mahkeme kararlarında ölçüt alınmaya devam etmiştir. Bu işlevi nedeniyle de TMMOB tarafından açıklanan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti, sermaye kesimlerinin ve iktidar kurumlarının hedefinde olmuştur. Konuyla ilgili tarafımıza pek çok dava açılmış, Rekabet Kurulu tarafından Odalarımıza çeşitli cezalar verilmiştir. Bu konudaki hukuk mücadelemiz yıllardır devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İŞSİZLİK TEHDİDİ SUİİSTİMAL EDİYOR

Usta, açıklamasında, "İçinden geçtiğimiz ekonomik kriz şartları altında meslektaşlarımızın yaşadığı ücret aşınmasını ve gelir kaybını daha da artıracak olan bu baskı ve cezalar, siyasi iktidarın yıllardır sistematik olarak Birliğimizin yetkilerini sınırlandırmaya yönelik attığı adımların bir parçasıdır. Yine diploma sahteciliği, usulsüz denklikler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmî verilerinde yer alan yabancı mühendisler için belirlenen zorunlu asgari ücret ile kamuda çalışan TMMOB üyesi mühendislerin maaş farkı tartışmaları gibi başlıklarla meslektaşlarımız her geçen gün güvensiz bir gelecek tablosunun içerisinde olduğunu en derin şekilde hissetmektedir. Krizde yoğunlaşan işsizlik tehdidi ile yeni mezun meslektaşlarımızın emeği daha kolay suiistimal edilmekte ve çalışma hayatına devam eden meslektaşlarımız daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalmaktadır. Aklını ve emeğini ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için kullanan, insanca bir yaşam uğruna alın terini döken yüz binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının düşük ücretler ile kayıt dışı istihdam edilmesi engellenmelidir" diye konuştu.

Açıklamada talepler şöyle sıralandı:

"Asli görevi çalışanların haklarını ve sosyal güvencelerini korumak üzere ilgili usul ve esasları düzenlemek olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, 700 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının meslek kuruluşu olan TMMOB ile birlikte çalışarak bu eksikliği gidermeye yönelik çalışmalar yapması gerekmektedir. Meslektaşlarımızın ücretlerinin TMMOB tarafından belirlenen brüt ücretinin altında gösterilmesi engellenmelidir. SGK tarafından 2017 yılında tek taraflı olarak feshedilen ‘SGK ile TMMOB Arasındaki Asgari Ücret İşbirliği Protokolü’ derhal yeniden yürürlüğe girmelidir. Bugün tüm bu sorunları dile getirmek, taleplerimizi belirtmek ve mücadeleden bir an olsun vazgeçmeyeceğimizin altını çizmek için bir aradayız."

MESLEK ONURU İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE

Meslek onuru için mücadelenin, demokrasi ve özgürlükleri koruma mücadelesi olduğu belirtilen açıklama şu ifadelerle sona erdi:

"Siyasi iktidarın tüm baskılarına karşı mesleki saygınlığımızı korumak, meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını geliştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadele, ülkemizde hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etme, demokrasiyi ve özgürlükleri koruma mücadelesinin de bir parçasıdır. Ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde büyük emekleri olan tüm meslektaşlarımızı, mesleğimize sahip çıkmak, haklarımızı korumak ve insanca yaşayabileceğimiz bir ücret düzeyi için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz."