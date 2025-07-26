TMMOB'den toplu sözleşme öncesi sendika konfederasyonlarına çağrı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde kamuda örgütlü sendika konfederasyonlarına yazı gönderdi.

Yazılı açıklamada, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ile ekonomik talepleri dile getirildi.

Koramaz, TMMOB'nin, kamu teknik personelinin önemli bir bölümünü oluşturan mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşadığı hak kayıpları karşısında toplu sözleşme sürecinin doğal bir tarafı olduğunu vurguladı.

Toplu sözleşmelerin sadece maaş artışı pazarlığı değil, aynı zamanda kamu çalışanlarının sosyal, ekonomik ve özlük haklarına dair kapsamlı iyileştirmelerin ele alınması gereken bir süreç olduğuna dikkat çekti.

"HAYAT PAHALILIĞI MESLEK ONURUMUZU ZEDELİYOR"

Koramaz açıklamasında, son yıllarda artan hayat pahalılığı nedeniyle kamu çalışanı mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşam koşullarının ciddi biçimde kötüleştiğini, bu durumun da meslek onurunu zedelediğini belirtti. Teknik hizmetler sınıfındaki kamu çalışanlarının, sahip oldukları eğitim ve sorumlulukla bağdaşmayan düşük gelir düzeyine itildiğine dikkat çekti.

"VERGİ YÜKÜ AZALTILSIN, EK ÖDEMELER EMEKLİLİĞE YANSISIN"

TMMOB’nin kamu teknik personeli adına dile getirdiği başlıca talepler arasında şunlar yer aldı:

• Gelir vergisi yükünün azaltılması, servet ve karın daha fazla vergilendirilmesi,

• Ek ödemelerin %180 - %200 oranına çıkarılarak emeklilik haklarına yansıtılması,

• 4200 olan ek göstergenin işlevsiz kaldığı vurgulanarak, ek gösterge oranlarının artırılması, kıdeme bağlı olarak 5400’e, 1. derece mühendisler için 6400’e çıkarılması,

• Teknik hizmetler sınıfında personel sayısının artırılması, taşeron sisteminin sona erdirilerek kamuya kadrolu alım yapılması,

• Özel hizmet tazminatının en az %260’a yükseltilmesi ve emekli aylıklarına da yansıtılması,

• Mühendis, mimar ve şehir plancıları için risk ve sorumluluk tazminatı ile teknik sorumluluk ödemesi gibi yeni ödeme kalemlerinin oluşturulması,

• Emekli teknik personelin maaşlarında iyileştirme yapılması, ek ödeme verilmesi.

"MÜCADELEYİ BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ"

Emin Koramaz, tüm bu taleplerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda kamu hizmetlerinin niteliği ve toplum yararı açısından da önemli olduğunu vurguladı. Açıklamasında, "Mühendis, mimar ve şehir plancılarının daha iyi koşullarda çalışma, emeğinin karşılığını alma ve hak ettiği şekilde yaşama talepleri artık göz ardı edilemez" ifadesini kullandı.

TMMOB olarak, sendikal konfederasyonlardan bu taleplerin toplu sözleşme masasında kararlılıkla savunulmasını beklediklerini belirten Koramaz, teknik personelin sesi olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Bu mücadeleyi birlikte büyüteceğimize inanıyoruz” dedi.