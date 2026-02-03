TMMOB: Direnen Migros işçilerinin yanındayız

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Migros depolarında yüzde 28’lik zam dayatmasına karşı binlerce depo emekçinin başlattığı hak arama mücadelesine destek verdi.

Koramaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Günlerdir insanca yaşanabilir bir ücret için mücadele eden Migros depo işçileri haklarına sahip çıkmak için ayakta! Alın terinin karşılığını alabilmek için ülkenin her yanında mücadele eden emekçilerin direnişlerini selamlıyoruz! Emeği için, sendikal hakları için, insanca yaşayabilecek bir maaş alabilmek için yürütülen bu mücadele hepimize umut veriyor" dedi.

"İNSANCA YAŞAM TALEBİ SUÇ DEĞİLDİR"

"Milyonlarca emekçi açlık sınırının altında ücretlerle yaşamaya zorlandığı, ülke tarihinin en büyük zam dalgalarından ve en kitlesel yoksullaşma dönemlerinden birisini yaşıyoruz. Bu tablo karşısında emekçilerin insanca çalışma ve insanca yaşam talebi suç değildir" diyen Koramaz, şunları söyledi:

"Krizin tüm yükünün emekçilerin sırtına bindirilmek istenmesine izin vermeyeceğiz. İşçilerin açlık ve sefalete mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz. Sendikal haklarını kullanan emekçilerin işlerinden atılmasına izin vermeyeceğiz. İşyerlerinin emekçiler için çalışma kamplarına dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.

Temel hak ve özgürlüklerin baskı altına alınmasını, sendikal ve demokratik taleplerin engellenmesini kabul etmiyoruz. Tarafımız direnen emekçilerin tarafıdır. Tarafımız emeğin onurlu mücadelesinin tarafıdır. Direnen işçiler kazanacak, dayanışma kazanacak! Yaşasın sınıf dayanışması!"